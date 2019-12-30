Після закінчення новорічних свят українців очікує неприємний сюрприз

Так, більше 20 каналів чотирьох медіагруп: 1+1, 2+2, СТБ, Новий канал, ICTV, "Україна", "Інтер", НТН, К1, К2 і інші збираються закодувати супутниковий сигнал.

Це відбудеться о 03:00 ночі 20 січня 2020 року. Це будуть робити для розвитку ринку платного ТБ і боротьби з піратством.

Зміни повинна торкнутися від 4 до 6 мільйонів домогосподарств, і, нібито, тепер вони повинні придбати спеціальний пристрій, який розкодує українські канали, і глядач, як і раніше буде дивитися улюблений телевізійний продукт вітчизняного виробництва.

Але українці не готові до таких нововведень, наприклад жителі сільської місцевості, де супутникова антена вікно в інший світ. Крім того, важко буде пенсіонерам, вони просто не в змозі платити за можливість дивитися ТВ по новим правилам.

Також у Нацраді з питань телебачення і радіомовлення висловлюють побоювання, що блокування українських каналів вплине на національну безпеку. Пояснюється це тим, що у вільному доступі залишаться лише російські канали.

Але представники медіагруп тут же заявили, що Нацрада не лізла у справи приватних каналах, а розвивала державні канали.

Також раніше повідомлялося, про нову пропагандистську маячню, яка була озвучена в ефірі російського ТБ. На цей раз цинічною заявою "відзначився" Володимир Соловйов, який відкрито підтримує агресію РФ по відношенню до України.

Зокрема, соратник Володимира Путіна заявив, що Російська Федерація нібито може стерти суверенна держава з лиця землі і їй нічого за це не буде.

Топ-пропагандиста розлютило в ефірі заяву ще одного українофоба Володимира Корнілова, який заявив, що Україна чекає, поки повз пропливе "труп" Росії. Почувши це, Соловйов і вибухнув погрозами в адресу українців.

Нагадаємо, в Україні стали масово відключати телебачення.

Як повідомляла Politeka, легендарний ведучий йде з телебачення.

Також Politeka писала, що українці залишаться без ТБ, з екранів зникнуть популярні телеканали.