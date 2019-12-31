У зв'язку з новорічної ночі в Києві на вхід закриють одразу кілька центральних станцій метрополітену

Як повідомляє Politeka, про це повідомляє пресслужба «Київметрополітену».

Так, ввечері 31 грудня на вхід обмежать станції «Майдан Незалежності», «Хрещатик», Поштова площа», «Контрактова площа», а також «Золоті ворота».

Уточнюється, що ескалатори будуть працювати тільки в денний час доби.

У той же час сам київський метрополітен у новорічну ніч буде працювати на 3 години довше.

Як повідомлялося раніше, в Києві станція метро "Майдан Незалежності", а також пересадка на іншу станцію закриті на вхід і вихід. Про це повідомила прес-служба КП «Київський метрополітен».

Станцію метро довелося закрити після анонімного дзвінка про мінування.

«Увага! Станція «Майдан Незалежності» + пересадка закрита на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про замінування!», — йдеться в повідомленні.

Перед тим, як знову запустити в метро пасажирів, станцію перевірять вибухотехнічні служби.

До речі, нещодавно в Києві терміново закрили станцію метро «Площа Льва Толстого».

Чиновники стверджують, що раптове закриття станції пов'язане з дзвінком про замінування.

Відповідне рішення було прийнято у четвер, 19 грудня, о 13:55. На вхід і вихід закрита станція «Площа Льва Толстого», а також пересадка на станцію «Палац спорту».

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