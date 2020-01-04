В Україні через підвищення мінімального прожиткового мінімуму з 1 січня цього року, автоматично збільшився розмір аліментів

Як повідомляє Politeka, про це йдеться у повідомленні Міністерства юстиції.

Так, розмір мінімального прожиткового мінімуму для дітей до 6 років становить 1779 гривень, а для дітей від 6 до 18 років – 2218 гривень.

Тому розмір аліментів для дітей першої групи складе 889,5 гривень. А для дітей другої групи – 1109 гривень.

"Ці показники слід враховувати, якщо із зарплати працівників потрібно утримувати аліменти не в твердій грошовій сумі, а в прив'язці до прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, станом на 21 грудня минулого року, державні виконавці винесли 133 тис. постанов, якими тимчасово обмежили виїзд за кордон громадян, які заборгували по аліментах.

«За інформацією Мін'юсту, з початку дії законодавчих нововведень зареєстровано 137,8 тис. виконавчих проваджень, за якими загальний розмір заборгованості перевищує суму платежів за 4 місяці», — йдеться в повідомленні.

зокрема, з цих виробництв державними виконавцями винесено:

96,5% (133 тис.) — постанов про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України;

97,1% (133,8 тис.) — постанов про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керувати транспортними засобами.

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