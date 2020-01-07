Різдво, як і інші великі церковні свята, обросло традиціями і обрядами. У цей день співають пісні, колядки і щедрівки, передбачена свята вечеря з 12 страв, подарунки, читання молитов, привітання один одного.

7 січня 2020 року Україна як зазвичай святкує Різдво Христове (за православними традиціями). Католики відзначають цей день 25 грудня. Історія не повідомляє точної дати народження Спасителя. Так, Римська імперія в 4 столітті призначила дату 25 грудня, згідно зі старим язичницьким святом Сонця і зимового сонцестояння.

Чому тоді Українська, Сербська, Єрусалимська, Грузинська православні церкви, афонські монастирі, ряд католиків і протестантів, що живуть за Юліанським календарем, святкують Різдво саме 7 січня? Все обумовлено необхідністю виправити неточності Юліанського календаря, що і зробив папа Григорій XIII під кінець XVI століття. Для відновлення балансу між астрономічним і номінальним календарями треба було пропустити 10 днів, і після 4 жовтня настало 15 жовтня.

Католики визнали більш високу точність нового Григоріанського календаря, але в силу декількох аргументів відмовилися приймати його, так і вийшла різна традиція святкування Різдва. З часом, різниця в 10 днів збільшилася до 13, а після 2100 року складе 14. Варто відзначити, що Українська Греко-Католицька церква також відзначає Різдво 7 січня.

Які країни святкують Різдво 7 січня? Крім вищезгаданого списку країн, 7 січня визнають також Польща, Росія, Вірменія (апостольська церква). Але при цьому, на території однієї країни різні церкви можуть святкувати по-своєму. Також ряд православних церков святкують Різдво в ніч з 24 по 25 грудня: Константинопольська, Елладська, Болгарська і деякі інші.

Як святкують Різдво Христове: традиції та прикмети

Як правило, символи Різдва у всіх країнах схожі, але є кардинальні відмінності в традиціях святкування. Так, головним атрибутом свята є Віфлеємська зірка, а основною традицією — збиратися родиною за святковим столом, на який накрито 12 пісних страв, згідно кількісті апостолів Ісуса. Кожну страву необхідно скуштувати.

За традицією, люди намагаються вдягати новий одяг, але ні в якому разі не чорний. Розлитий за столом чай або кава — до гарних новин і успіху. Також на Різдво запалюються свічки, які приносять в будинок тепло, затишок, багатство. Домашніх вихованців слід гарненько нагодувати, що також принесе удачу.

Дарування подарунків — найприємніший момент усього свята для більшості, особливо дітей. В Європі, Америці, Україні та інших країнах однаково прийнято співати пісні, дивитися сімейні фільми. Українці звикли запрошувати додому хрещених з вечерею, читати щедрівки та колядки.

Який подарунок краще дарувати на Різдво? Щодо цього якоїсь суворої традиції немає. Хтось дарує християнські атрибути — фігурки янголів або біблію. Інші можуть вручити просту приємну дрібницю, у вигляді футболки або брелока. Але все ж більшість намагаються подарувати те, про що близькі мріють, наприклад, плюшевого єдинорога.

7 січня прийнято подавати милостиню: дарувати 7 однакових монет тим, хто викликає симпатію (подумки потрібно вимовляти молитву). Також можна подарувати 7 вагомих подарунків.

Що не можна робити на Різдво

Як не дивно, за святковим столом не можна пити воду, а інші напої можна. Категорично заборонено брехати і лихословити, сварки краще залишити на потім. Якщо ж, навпаки, зробити 7 благородних вчинків, то і щастя не покине цілий рік, а також з'явиться право загадати бажання янголам.

Заборонено працювати, особливо шити, прати і виносити сміття з хати, полювати (бо за повір'ям, у тіла диких тварин вселяються душі предків). Дуже не рекомендується ходити на цвинтар.

Дівчатам заборонено здійснювати обряди і ворожити на майбутнє, на судженого. Ворожіння у цей день не принесуть нічого доброго. Для цього виділено проміжок часу, який розпочинається 8 січня і закінчується Водохрещею.

Як краще привітати з Різдвом

Пісня не завжди може сподобатися оточуючим, особливо, якщо співак встиг трохи випити, а у нього немає ні голосу, ні слуху. Невелика молитва, вірш або проза — найкраще рішення, яке варто доповнити подарунками. Написати привітання з Різдвом можна як самостійно, так і просто скачавши з Інтернету. Приклад хорошої прози.

«Вітаю вас рідні з Різдвом Христовим. Нехай янголи охороняють вас, а Вифлеємська зірка вкаже шлях у темряві, розкриє істину, розвіє серпанок невідомості. Нехай удача та здоров'я не покидають, а погане не наближається. Радіймо ж народженню Спасителя».

Православне привітання завжди повинно включати в себе тільки світле, радісне, божественне. Молитву можна вибрати будь-яку, яка гармонійно впишеться в свято.

Українські звичаї все більше відходять у минуле. Привітання готують все менше людей, за столом вимовляють короткі тости. Але і їх можна піднести в потрібному ключі. У Різдвяному привітанні не варто забувати про сам дух свята. У промові обов'язково потрібно згадати Ісуса Христа, янголів, Бога, святість і важливість цього дня.

Чи буде вихідний на Різдво 2020

Головне питання, яке цікавить більшість українців — чи буде вихідний на Різдво Христове, точна дата? Це свято одине з державних, тому відгул передбачено. У 2020 році, Україну чекає 4 вихідних дні, бо робочий 6 січня переносять на суботу 11 січня. Так, вийде відпочити 4-5 вихідні, 6-7 Різдво.

Цікаві факти про Різдво

Ялинка — дерево Христа, і прикрашати її, було прийнято саме на Різдво, а не на Новий рік. Вічнозелене дерево також означає відродження, при цьому, ще з часів язичництва. Перші штучні ялини придумали німці, використавши пір'я гусей. Головною прикрасою різдвяного дерева були свічки, як символ перемоги світла в душі над темрявою.

У США щорічно відправляють близько трьох мільйонів листівок на Різдво, і це тільки посилки. До речі, першу святкову листівку створив англієць Генрі Коул в 1843 році.

Кращі різдвяні фільми: «Один вдома» (перші дві частини), «Грінч, викрадач Різдва», «Полярний експрес», «Ельф», «Чотири Різдва», «Різдво з невдахами», «Фред Клаус, брат Санти», «Подарунок на Різдво», «Секретна служба Санта-Клауса».

12 різдвяних страв:

кутя (головне блюдо, яке готується з пшениці, рідше пшона, ячменю або рису з додаванням меду, маку, горіхів, іноді сухофруктів);

хліб (випічку завжди зараховували до 12 різдвяних страв);

вінегрет (традиційний холодний салат, відмінна альтернатива гарніру);

узвар (відмінно замінить газовані напої, підійде до куті);

борщ (для тих, хто поститься — без м'яса);

соління (огірки, помідори, баклажани);

голубці (каші, загорнуті в листя капусти, можна без додавання фаршу);

риба;

вареники;

капуста з горохом, капусняк;

печені яблука.

Головна страва на Різдво в Німеччині та Англії — добре просмажений гусак або качка. У Великобританії на столі прийнято, щоб стояв пудинг, прикрашений гілками ялини.

Реальний прототип Санта-Клауса — св. Микола з Мири. В Америці є цікава традиція, дзвонити Санті, дізнаватися, де він зараз, просити подарунки. У 1955 році в американській газеті з'явився номер телефону Санти, але був він надрукований з помилкою, через що служба протиповітряної оборони США отримала сотні святкових дзвінків.

Нідерландці для подарунків під камін ставлять черевики. Італійці отримують подарунки від феї (хто негідно поводився, може отримати листок капусти). У Греції прийнято зустрічати Різдво на вулиці в піснях і танцях, а ось у Франції люди люблять відвідати ресторан. У 1914 році під час війни німецькі та англійські війська влаштували навіть перемир'я в Різдво, співали пісні та танцювали. Любителям фільму і книги «Воно»: в Канаді поштовим індексом Санти є «ВОНО-ВОНО».

Нагадаємо, які страви приготувати 6-7 січня: найкращі рецепти на Святвечір і Різдво.

Як повідомляла Politeka, названа головна небезпека 2020 року: як не накликати на себе біду.

Також Politeka писала, астролог розкрила майбутнє Зеленського в 2020 році, здригнеться вся Україна.