Російсько-терористичні війська продовжують обстрілювати позиції ЗСУ

Як повідомляє Politeka.net про це в ранковому зведенні пише прес-центр штабу ООС в соціальній мережі Facebook.

Військові повідомили, що 6 січня збройні формування "ЛНР" і "ДНР" порушили режим припинення вогню 5 разів.

В прес-центрі штабу ООС підкреслили, що ворог обстріляв позиції ЗСУ з заборонених мінськими домовленостями озброєння: мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Супротивник двічі відкривав вогонь у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" неподалік від населеного пункту Піски. Бойовики обстрілювали позиції ЗСУ з станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" були зафіксовані обстріл ЗСУ у Кримському. Підступний ворог тричі стріляв по позиціях ЗСУ з 82-мм мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

На жаль, але вчора, 6 січня в результаті ворожого обстрілу два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення.

Нагадаємо, боєць з позивним «Цибуля» воював з бойовиками на сході України, повернувся додому восени минулого року, але так і не зміг впоратися зі своїми проблемами після приїзду з війни.

Микола Муравський раніше був волонтером. Допомагав військовим на війні з самого її початку на Донбасі, а в 2017 році став бійцем 8-го батальйону Української добровольчої армії. Також відомо, що Муравський був активним учасником «Евромайдану» і "пластуном".

Нагадаємо, помер самовідданий український воїн, «справжній патріот».

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