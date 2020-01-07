Російсько-терористичні війська продовжують обстрілювати позиції ЗСУ
Як повідомляє Politeka.net про це в ранковому зведенні пише прес-центр штабу ООС в соціальній мережі Facebook.
Військові повідомили, що 6 січня збройні формування "ЛНР" і "ДНР" порушили режим припинення вогню 5 разів.
В прес-центрі штабу ООС підкреслили, що ворог обстріляв позиції ЗСУ з заборонених мінськими домовленостями озброєння: мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
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Супротивник двічі відкривав вогонь у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" неподалік від населеного пункту Піски. Бойовики обстрілювали позиції ЗСУ з станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" були зафіксовані обстріл ЗСУ у Кримському. Підступний ворог тричі стріляв по позиціях ЗСУ з 82-мм мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
На жаль, але вчора, 6 січня в результаті ворожого обстрілу два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення.
Нагадаємо, боєць з позивним «Цибуля» воював з бойовиками на сході України, повернувся додому восени минулого року, але так і не зміг впоратися зі своїми проблемами після приїзду з війни.
Микола Муравський раніше був волонтером. Допомагав військовим на війні з самого її початку на Донбасі, а в 2017 році став бійцем 8-го батальйону Української добровольчої армії. Також відомо, що Муравський був активним учасником «Евромайдану» і "пластуном".
Нагадаємо, помер самовідданий український воїн, «справжній патріот».
Як повідомляла Politeka, боєць ЗСУ таємничо загинув по дорозі на Донбас, з'явилися подробиці: «знайшли прямо на...».
Також Politeka писала, що терористи прорвалися і розстріляли ЗСУ з кулеметів.