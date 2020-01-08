Після аварії українського Боїнга в Ірані розглядають безліч версій трагедії, але одна все ж таки найвірогідніша

Але найголовніше-у жодному разі не можна виключати, що причиною катастрофи стала ракета ППО.

Як повідомляє Politeka.net, про це у своєму блозі Facebook написав блогер Кирило Данильченко.

Він зазначив, що ППО Ірану досить старі системи ще 70-80-их років, через санкцій до них не так просто придбати запчастини. У цьому числі С-200 "Ангара" на рахунку якого не один збитий літак.

Данильченко пише, що інше озброєння в Ірані зовсім не краще, адже у них безліч китайських копій або зроблених за допомогою зворотної інженерії (розібрати і знову зібрати).



"Після ударів по Іраку перси сиділи у високій готовності тому, що вони ініціатори, моніторили небо, могли БПЛА США реагувати на десятки пусків балістичних ракет по своїх базах, вдарили по беспілотнику, а вона зійшла з курсу", - припустив блогер.

До всього іншого він не виключає можливості, що сталася пожежа при зльоті літака, коли той міг не встигнути набрати тяги і вона продовжує падати досить різко. Також версію з птахом залетівшим в двигун не варто скидати з рахунків. Але поки залишається лише чекати розслідування, адже все інше лише домисли.

Єдине не зрозуміло, як швидко комісія потрапить в регіон, де сторони балістичними ракетами "кидаються".

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Як повідомляла Politeka, боїнг з українцями впав під Тегераном

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