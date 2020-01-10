Існувало безліч знаків, які підказували, що українському Боїнгу, який зазнав аварії в Ірані, не можна було летіти
Володимир Гапоненко був командиром екіпажу «Боїнга» МАУ, який зазнав аварії 8 січня під Тегераном. Він працював в авіакомпанії 10 років і був досвідченим пілотом.
Його дружина Катерина Гапоненко розповіла в інтерв'ю виданню Страна, що перед польотом чоловіка було безліч дивних знаків, які немов підказували, що не можна летіти.
Катерина розповіла, що молодшій доньці напередодні постійно снилися сни, що батька вбили. У них вдома зупинився годинник. Також нещодавно Володимир Гопоненко відзначив своє 50-річчя, а в подарунок йому піднесли годинник, що робити категорично забороняється, адже такий подарунок називають поганою прикметою.
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«І вони (пілоти прим. ред.) зробили спільне фото перед рейсом! Зробити фото перед рейсом льотному складу... Не те щоб це було категорично заборонено, але є така прикмета – не можна» , - розповіла жінка.
Катерина пояснила, що є прикмета, що перед рейсом не можна робити знімків всієї команди, після можна, але перед рейсом ні.
За дивним збігом обставин команда зробила такий знімок перед вильотом в Ірані.
«Я вчора на брифінгу задавала це питання: як мій чоловік погодився на таку фотографію?! І хто автор цього фото? І з якою метою було зроблено це фото?», - задається питанням дружина Володимира Гапоненко.
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