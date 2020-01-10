Не те щоб це було категорично заборонено, але є така прикмета

Існувало безліч знаків, які підказували, що українському Боїнгу, який зазнав аварії в Ірані, не можна було летіти

Володимир Гапоненко був командиром екіпажу «Боїнга» МАУ, який зазнав аварії 8 січня під Тегераном. Він працював в авіакомпанії 10 років і був досвідченим пілотом.

Його дружина Катерина Гапоненко розповіла в інтерв'ю виданню Страна, що перед польотом чоловіка було безліч дивних знаків, які немов підказували, що не можна летіти.

Катерина розповіла, що молодшій доньці напередодні постійно снилися сни, що батька вбили. У них вдома зупинився годинник. Також нещодавно Володимир Гопоненко відзначив своє 50-річчя, а в подарунок йому піднесли годинник, що робити категорично забороняється, адже такий подарунок називають поганою прикметою.

«І вони (пілоти прим. ред.) зробили спільне фото перед рейсом! Зробити фото перед рейсом льотному складу... Не те щоб це було категорично заборонено, але є така прикмета – не можна» , - розповіла жінка.

Катерина пояснила, що є прикмета, що перед рейсом не можна робити знімків всієї команди, після можна, але перед рейсом ні.

За дивним збігом обставин команда зробила такий знімок перед вильотом в Ірані.

«Я вчора на брифінгу задавала це питання: як мій чоловік погодився на таку фотографію?! І хто автор цього фото? І з якою метою було зроблено це фото?», - задається питанням дружина Володимира Гапоненко.

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