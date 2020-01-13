В Україні давно існує традиція святкувати Новий рік двічі - 1 січня і 13 січня. Це пов'язано з переходом на григоріанський стиль календаря.
Звичаї Старого Нового року помітно відрізняються від усіх інших свят. Але є одна важлива схожа риса - привітання. Це хороший привід, щоб побажати рідним і близьким благополуччя у 2020 році. А вірші здавна вважаються цікавим і креативним способом висловити свої почуття до оточуючих.
Привітання у віршах для дорослих
У новорічні свята багато українців ходять у гості один до одного. Як правило, не з порожніми руками. Господарям будинку буде приємно почути гарні побажання. Традиційно на Старий Новий рік говорять про фінансове благополуччя, достатку в домі, успіхи на роботі. Фермерам варто побажати хорошого врожаю. Пропонуємо кращі вірші, які точно сподобаються як чоловікові, так і жінці. Тут можна вибрати варіанти російською або українською мовою.
Приходит Старый Новый год,
Ждет уж праздник у ворот,
А в — душе тепло и смех,
Время вас поздравить всех!
Пусть вас целый долгий год
Одно лишь только счастье ждёт,
И, конечно же, веселье,
Пусть поднимет настроение!
***
Встречает весь честной народ
Ночью Старый Новый год!
Желаю вам большой удачи,
Пусть никто в семье не плачет,
Чтоб воплощались все желанья,
Платили щедро за старанья,
Здоровья, денег, много сил,
Чтоб каждый день добро дарил!
***
Старий Новий рік у домі,
Запроси його хутчіш.
Пляшку ждуть твої знайомі,
М’ясо і ковбаску ріж.
Принесе нехай це свято
Радість і добро в сім’ю,
Щастя і грошей багато.
Й душу радує твою.
***
Хай багатство та достатки,
Зазирнуть у вашу хатку,
Хай худоба виростає,
Бог хай вас оберігає,
Не піддайтесь злій мороці,
В старому Новому році!
Привітання у віршах для дітей
Як би не намагалися дорослі показати свої літературні таланти, але найбільш зворушливі слова завжди виходять з вуст дитини. Для дітей на Старий Новий рік варто підібрати неважкі вірші, якими вони зможуть привітати родичів. Дітям теж буде приємно порадувати бабусь, дідусів, хресних і інших близьких людей.
Приходит Старый Новый год,
Он много тайн в себе несет.
Вспомните вы о былом
Да позабудьте о дурном.
Откройтесь радости и свету,
А лучше повода и нету,
Ведь новый закрутился год,
Он с нового листа начнет.
Желаю счастья и успеха,
Больше поводов для смеха.
И безудержного успеха!
***
Очень скоро в дом войдет
Во второй раз Новый год!
Вместе всех нас соберет,
Чтоб отметить без забот.
Снова стол большой накрыли,
Вновь напьется наш народ
Загадаем, что забыли
В настоящий Новый год!
***
Тільки в нашого народу,
Є такий цікавий звичай,
Аби продовжить насолоду,
Новий рік стрічати двічі.
Будьте ж вдвічі щасливіші,
Радісніші й здоровіші,
Достатку вам на цілий вік,
Дарує Старий Новий рік!
Привітання у віршах для колег
Щоб приємно привітати оточуючих, потрібно пам'ятати, коли українці відзначають Старий Новий рік. Тим більше, що це свято не є державним вихідним. А в 2020 13 січня ще й припадає на понеділок. Тому багатьом доведеться провести день поруч з колегами. Не буде зайвим привітати працівників зі Старим Новим роком, піднявши настрій перед святковою вечерею. Можливо, начальство навіть растрогается і випише премію за такий виступ.
Загадай заветное желание,
В этот день, что полон волшебства,
Пусть искрится радостно шампанское,
Увлекая в сказку торжества!
***
Это чудо староновогоднее,
Этот праздник всех заворожил,
Я тебя сегодня поздравляю
Фейерверками своей души!
***
Ось і знову Новий рік!
Нехай і старим він зветься,
Чекайте вдачу на поріг,
А печаль вас не торкнеться!
Нехай же щастя і любов
До вас зненацька завітає
Нехай же радість знов і знов
На подвиги вас заряджає!
Прикольні поздоровлення у віршах
Для улюблених друзів можна вивчити веселі віршики, які гарантовано піднімуть настрій. Під кінець новорічних свят їм варто нагадати про прості радощі життя. І побажати друзям побільше приємного у подальшому житті.
Пробежали две недели -
Нам гулять не надоело,
Две недели пролетели -
Мы все выпили и съели,
Наготовим снова -
Встретим Старый Новый!
То есть, Старый Новый год,
Нас удача снова ждет,
Счастье и любовь, конечно,
Выпьем, чтоб он был успешным!
***
Елочка чуть чуть покосилась,
Из ковра торчат иголки,
Рядом - водочка разлилась,
И шаров блестят осколки.
На тринадцатый день года
Радуйся, пляши народ!
Повод есть для хоровода:
Это Старый Новый год!
***
Чи вiн старий, чи може вже новий -
Від цих думок ти голову закрий.
Але прийми від мене привітання,
І найщиріщі побажання.
Здоров'я, радостi, кохання!
Може, щось забув я ненароком,
Вибачай – зі Старим Новим роком!
***
Старий Новий рік настав для тих,
Хто Новый відсвяткувать не встиг.
Свято ты якщо проспав,
І добрых страв не скуштував,
Сьогодні щедро наливай,
Смачну закуску не минай,
Скуштуй усе і випивай,
Лише посуд наш не розбивай!
Танцюй на повну і радій,
Але журитися не смій!
Короткі вірші до Старого Нового року
Якщо немає бажання або часу вчити велике вітання, можна зачитати коротке і яскраве вірш. Такі повідомлення можна без праці відправити СМС.
Пожелаем мы вам вновь,
Чтоб пришла скорей любовь,
И родил чтоб огород
В этот старый Новый год!
***
Снова Старый Новый год
Потихоньку к нам бредет.
Не закроете ворот -
Счастье в доме вас найдет!
***
***
Не бажаю ні палаців, ні злата,
Ні ті дива, що є в швидкий наш вік.
А всі нещастя подолати -
Бажаю я під Старий Новий Рік!
***
Час радіти та співати!,
До нас крокує на поріг,
Добре і чудове свято,
Щедрий Старий Новий рік!
Щедрівки на Старий Новий рік
13 січня в Україні з давніх-давен називають Щедрим вечором. В цей день ввечері люди традиційно щедрують - ходять по будинках і квартирах в ошатних костюмах. Для побажань господарям вони використовують святкові вірші та пісні “щедрівки”. Ось кілька популярних прикладів:
Щедрий вечір, добрий вечір —
І дорослим, і малечі!
Щастя, радості, любові,
Щоб завжди були здорові
І багаті, і веселі
І надворі, і в оселі.
Щоб Господь оберігав,
Усіх благ подарував,
Щоб ви квітли з кожним кроком,
Отже, всіх вас з Новим роком!
***
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
- Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
***
Як увечері пішли,
То щедрівочку знайшли.
З нею нас пустіть до хати,
Та дозвольте щедрувати!
Щастя, радості, достатку,
В охорону — янгелятко!
Оминайте на шляху
Долю грізну та лиху,
Дружби, сміху та любові.
Щоб усі були здорові!
Нагадаємо, істория традиції і чого не можна робити на Старий Новий рік 2020.
Як повідомляла Politeka, гадання, ритуали, традиції і прикмети на Старий Новий рік 2020.
Також Politeka писала, як вибрати найкращі листівки для привітання зі Старим Новим роком.