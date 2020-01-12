Міністерство економіки вже місяць не може надати народному депутату текст меморандуму про тютюнову галузь

Як повідомляє Politeka, про це заявив народний депутат від фракції «Слуга народу» Андрій Холодов.

«Вже місяць я прошу Міністра Тимофія Милованова дати народним депутатам нашого комітету текст знаменитого меморандуму про тютюнову галузь. Ніяк у них немає часу, напевно....На жаль "ігри" навколо так званого "Меморандуму про взаєморозуміння з тютюновою галуззю" тривають. Вчора відбулася "робоча зустріч" в Мінекономрозвитку», - зазначив він.

На цю зустріч, стверджує Холодов, не запросили жодну людину, яка була би зацікавлена в створенні конкурентного ринку.

«Тільки «знедолених» представників тютюнових компаній, викритих у картельній змові на ринку і створенні монополії. Цікаво, чи обговорювали: як цю монополію швидше здолати? Як швидше заплатити в бюджет 6,5 млрд гривень штрафу за картельну змову?» - поцікавився він.

При цьому Холодов уточнив, що навіть парламентарі дізнавалися про цю зустріч зі своїх джерел.

«А невдоволення спочатку нібито законопроектами було у виробників. Нібито. А як же представники торгівлі або українські виробники? Їх обіцяли включити ... Мабуть проблеми на ринку мають лише Асоціація "Укртютюн" та учасники Європейської бізнес асоціації?», - розповів він.

Нагадаємо, меморандум тютюнових компаній з владою став частиною плану для збереження монополії.

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