Місячна зарплата гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського в 2020 році становить близько 1,9 мільйона гривень
Про розмір його зарплати повідомила на сторінці в Facebook перший секретар Національної спілки журналістів Ліна Кущ з посиланням на фінансовий план компанії.
"Смілянський у цьому році суттєво покращить свій добробут. Глава пошти буде отримувати зарплату у розмірі 1 886 808 гривень 30 копійок в місяць. З них 716 463 гривень 30 копійок - посадовий оклад, 693 843 гривні - щомісячна премія, 456 502 гривні - інші виплати, передбачені законодавством", - написала Кущ.
Багато користувачів мережі обурюються щодо такої високої зарплати Ігоря Смілянського. Вони вважають, що не може, оплата праці голови "Укрпошти" так відрізнятися від звичайного співробітника.
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Також зачепив українців і той факт, що сім'ям загиблих в результаті авіакатастрофи в Ірані виплатять по 200 тисяч, а Смілянський тільки за місяць отримає 2 мільйони гривень.
"Гончарук: "Сім'ям загиблих виплатять по 200 000 грн". Зарплата глави Укрпошти Смілянського за місяць 2 млн грн. Не соромно, панове правителі?!", "Для порівняння зарплата Президента США становить 400 000 доларів в рік. Але хто такий Дональд Трамп порівняно з паном Смілянським?", "Днище ганебне. Работнки отримують 7000-8000 грн.".
Крім того, тепер українці зможуть самі вирішувати, на яку картку буде приходити заробітна плата, пенсія або державна соціальна допомога.
Таку можливість працівники мали і до цього, але тільки де-факто. Підприємці, як правило, не могли виконувати вимоги, оскільки зміна банку для виплат ускладнювала нарахування зарплати. Наразі ж ситуацію закріпили на законодавчому рівні. Крім того, планується запустити спеціальну «гарячу лінію», куди українці зможуть скаржитися.
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