Місячна зарплата гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського в 2020 році становить близько 1,9 мільйона гривень

Про розмір його зарплати повідомила на сторінці в Facebook перший секретар Національної спілки журналістів Ліна Кущ з посиланням на фінансовий план компанії.

"Смілянський у цьому році суттєво покращить свій добробут. Глава пошти буде отримувати зарплату у розмірі 1 886 808 гривень 30 копійок в місяць. З них 716 463 гривень 30 копійок - посадовий оклад, 693 843 гривні - щомісячна премія, 456 502 гривні - інші виплати, передбачені законодавством", - написала Кущ.

Багато користувачів мережі обурюються щодо такої високої зарплати Ігоря Смілянського. Вони вважають, що не може, оплата праці голови "Укрпошти" так відрізнятися від звичайного співробітника.

Також зачепив українців і той факт, що сім'ям загиблих в результаті авіакатастрофи в Ірані виплатять по 200 тисяч, а Смілянський тільки за місяць отримає 2 мільйони гривень.

"Гончарук: "Сім'ям загиблих виплатять по 200 000 грн". Зарплата глави Укрпошти Смілянського за місяць 2 млн грн. Не соромно, панове правителі?!", "Для порівняння зарплата Президента США становить 400 000 доларів в рік. Але хто такий Дональд Трамп порівняно з паном Смілянським?", "Днище ганебне. Работнки отримують 7000-8000 грн.".

Раніше ми повідомляли, що мінімальна місячна заробітна плата вже підвищилася на 13,2% з 1 січня і тепер встановлена на рівні 4723 гривні. У 2019 році вона становила 4173 гривні.