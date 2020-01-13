Укрзалізниця привела пасажирів у лють вагонами з тарганами

Як повідомляє Politeka, новий скандал через умови в українських поїздах розгорівся після посту користувачки Фейсбук Олени Семенової. Вона розповіла про те, як їхала в поїзді Одеса-Харків з незвичайними «сусідами» по купе.

За словами пасажирки, вона стала свідком справжніх перегонів тарганів у своєму купе. В якості доказу жінка опублікувала фото і відео, на яких дійсно можна побачити тарганів, що спокійно бігають по поїзду (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

«Забіги тарганів у поїзді Одеса-Харків, який виїжджає з Одеси о 19.21. Нам з цими сусідами в Кременчук сьогодні їхати. Пане Євген Кравцов - це норм? У нас, схоже, весела ніч попереду. Чекаю реакції», - написала обурена пасажирка.

В коментарях до посту користувачі назвали те, що відбувається «ганьбою» для Укрзалізниці і жартома порадили жінці не привозити вусатих гостей додому.

Раніше ми писали про те, що в одному з вагонів "Інтерсіті" Укрзалізниці зняли незвичайну конструкцію, яку одразу висміяли у мережі.

Так, користувач Вадим Овчар кілька днів тому опублікував цікаве фото.

На знімку изобрежена дошка, яка підпирає пластикове крісло в поїзді. Щоб дошка не рухалася, до підлоги та крісла прибили цвяхи.

"Укрзалізниця, Інтерсіті! А що тепер скажеш, Elon Musk?", - з іронією написав автор посту.

За словами користувача, фото було зроблено в шостому вагоні поїзда напрямок "Київ-Львів".

За кілька днів пост зібрав безліч лайків та коментарів.

"Еко", "Жерсть, що це реально?))", "Зате килимок є!!!!", "І квитки по 500 грн. мінімум", "той момент, коли не знаєш, чи плакати, чи сміятися", "Ну добре що не в літаку))", "Подякує за інноваційні технології))", "В шоці", "А якщо поїзд електричка., Різко зупиниться то ті сидушки вилітають і пасажири впадуть... ", "І це Інтерсіті?", - написали користувачі мережі.

Тарганячі перегони в потязі Одеса -Харків, що виїжджає з Одеси в 19.21. Нам з цими сусідами до Кременчука сьогодні їхати. Пане Євген Кравцов -це норм? У нас, схоже, весела ніч попереду. Чекаю реакції Gepostet von Helen Semenova am Sonntag, 12. Januar 2020

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