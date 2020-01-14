Російські хакери намагалися зламати сайт студії "Квартал 95"
Про це заявила фірма з кібербезпеки Area1, розташована в Кремнієвій долині, передає The New York Times.
Фишинговая атака на сайт "Кварталу" сталася перед Новим роком. Хакери намагалися вкрасти персональні дані співробітників.
У матеріалі зазначається, що метою злому сайту, ймовірно, було роздобути електронні листи колишнього керівника компанії Івана Баканова, який зараз очолює СБУ.
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Нагадаємо, раніше журналіст проекту "Схеми" Михайло Ткач показав фотографії голови СБУ Івана Баканова, який відпочиває на гірськолижному курорті у Франції.
Ткач опублікував фото у себе на сторінці. "Глава СБУ Іван Баканов. Меребель Куршевель. 08.01.2020", - підписав знімки Ткач.
Пізніше журналіст та історик Олександр Зінченко звернув увагу на те, що Баканов з сім'єю проводить час на більш бюджетному курорт Мерібель.
Журналіст зазначив, що два курорту знаходяться зовсім поруч, проте Мерібель розташований в іншій комуні, де більшість житла розраховане не на олігархів, а на середній клас.
«тобто поєднувати Куршевель і Мерібель - це трохи так маніпуляція і прагнення хайпануть. Скіпас є загальний на три долини і коштує 300 євро на 6 днів, оренда комплекту лижного спорядження - 120-130 євро. Тижневе перебування однієї особи в Мерібель - це максимум 1000 євро на людину. Дивимося в декларацію, порівнюємо з офіційними доходами, робимо висновки», - написав Зінченко.
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