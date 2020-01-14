Російські хакери намагалися зламати сайт студії "Квартал 95"

Про це заявила фірма з кібербезпеки Area1, розташована в Кремнієвій долині, передає The New York Times.

Фишинговая атака на сайт "Кварталу" сталася перед Новим роком. Хакери намагалися вкрасти персональні дані співробітників.

У матеріалі зазначається, що метою злому сайту, ймовірно, було роздобути електронні листи колишнього керівника компанії Івана Баканова, який зараз очолює СБУ.

Нагадаємо, раніше журналіст проекту "Схеми" Михайло Ткач показав фотографії голови СБУ Івана Баканова, який відпочиває на гірськолижному курорті у Франції.

Ткач опублікував фото у себе на сторінці. "Глава СБУ Іван Баканов. Меребель Куршевель. 08.01.2020", - підписав знімки Ткач.

Пізніше журналіст та історик Олександр Зінченко звернув увагу на те, що Баканов з сім'єю проводить час на більш бюджетному курорт Мерібель.

Журналіст зазначив, що два курорту знаходяться зовсім поруч, проте Мерібель розташований в іншій комуні, де більшість житла розраховане не на олігархів, а на середній клас.

«тобто поєднувати Куршевель і Мерібель - це трохи так маніпуляція і прагнення хайпануть. Скіпас є загальний на три долини і коштує 300 євро на 6 днів, оренда комплекту лижного спорядження - 120-130 євро. Тижневе перебування однієї особи в Мерібель - це максимум 1000 євро на людину. Дивимося в декларацію, порівнюємо з офіційними доходами, робимо висновки», - написав Зінченко.

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