Перший рік шлюбу дуже важливий для будь-якої сім'ї

Річниця — особливий день для закоханих, які вирішили пов'язати свої долі шлюбними узами. У цей день прийнято влаштовувати банкет, дарувати подарунки, вітати сімейну пару віршами, листівками, а також простою душевною прозою.

Кожен прожитий разом рік приносить парі новий сімейний статус. Перша річниця в шлюбі називається ситцевою (також марлевою, бавовняною, рідше строкатою). Таку назву свято носить через те, що сам шлюб тільки почав проявляти свою стійкість, «досягнуто рівень міцності «вата». Є й альтернативне пояснення такої назви, коли з ситцем асоціюють легкість в подружньому житті, щоб шлюб був яскравим, приємним і ніжним як ця тканина.

Традиційно, кожну річницю пара збирає друзів і близьких на застілля, де відкривається шампанське, звучать тости, даруються подарунки з листівками, влаштовуються веселі конкурси. Не варто ігнорувати святкування такої яскравої події, адже в майбутньому обов'язково повинно бути, що згадати. Тому відсвяткувати потрібно як слід.

Існує думка, що перша річниця святкується як завгодно, але це не так. Вона по-своєму оповита традиціями і обрядами, унікальними привітаннями.

Привітання з річницею у віршах

Вірш — найкрасивіше і найприємне привітання, яке тільки можна придумати. Звичайно, вірші бувають різні, і до їх вибору варто підійти з усією відповідальністю. Якщо ж є вміння, можна створити і свій шедевр, який буде складатися тільки з тих побажань, що душі завгодно.

Рік пройшов, як один день промчав

Сповнений радості, надій і добрих слів.

Рік тому земний ваш рай свій шлях почав.

Живіть же в мирі, так як Бог велів.

Ситцем сьогодні прикрашені ви

Посмішки радісні, рідні зібрались.

Щиро вітаєм зі святом вас ми

Щоби до мрій ви скоріше дістались.

Перш ніж читати вірш на святі, варто повторити свій виступ, в ідеалі, вивчити напам'ять твір і розповідати його без листочка (але шпаргалку все ж варто залишити, мало як поведе себе пам'ять в стресовій ситуації).

Бажаємо щастя молодій сім’ї,

Та довгих років спільного кохання!

Хай будуть радісні всі ночі й дні,

Хай здійсняться всі ваші побажання.

Нехай у всьому помагає Бог,

Долайте труднощі без всякого зусилля!

Здорових та красивих діточок,

Хай гірко буде тільки в день весілля!

Привітання краще зачитувати як тост, всі повинні слухати не перебиваючи, для цього потрібно попросити хвилину уваги. Не варто хвилюватися, коли говорить душа. Вітайте щиро, тільки з хорошими думками і без лицемірства.

Поздоровлення в прозі

Такий захід як річниця сильно відрізняється від інших урочистостей, і готувати варто особливі вітання. Вони повинні бути максимально душевними, щирими, не сильно короткими, але і не затягнутими. Якщо не вдається зібратися з думками, можна підшукати гарне поздоровлення в прозі і вдосконалити його.

«Вашій прекрасній, молодій і люблячій родині виповнився рік, з чим вас і вітаю! Бажаю вам стабільності, щастя, щоб у відносинах панувала гармонія, а любов змогла пройти всі труднощі, лише зміцнившись. Нехай ваші очі іскряться радістю, а сімейне вогнище наповнює добрий, теплий і затишний вогонь. Також хочу побажати, щоб сімейний бюджет зростав швидше ніж бамбук, мрії хай збуваються, а плани перетворюються в дійсність. З річницею!»

Незважаючи на те, що поздоровлення в прозі легкі для читання, їх все ж таки варто вивчити напам'ять, бо урочиста обстановка обов'язково внесе свої корективи в свідомість, походу захочеться додати багато чого. Як показує практика, якщо відійти від заздалегідь приготованого поздоровлення, то можна втратити багато чого важливого, та й потім повернутися до листочку буде вкрай важко. Швидше за все, виступ вийде затягнутим і негарним.

«Перший рубіж у вашому подружньому житті успішно завершений, вітаю! Ситцеве весілля — символ того, що ваш шлюб встиг зміцнитися. Ви пройшли разом чимало випробувань і пережили багато прекрасних подій, але все найцікавіше попереду. Бажаю вам сімейного взаєморозуміння, щоб у домі панував затишок і достаток. Нехай вас береже Господь Бог, направляє на шлях істинний, дарує силу, здоров'я та удачу!»

Кращі вітальні листівки з річницею

Листівка — найуніверсальніше привітання. його можна прикласти до подарунка, або навпаки, презент помістити в листівку. Електронну красиву картинку можна відправити по месенджеру.

На картинці не обов'язково повинно бути багато тексту. Гарне привітання краще написати від себе.

Привітати чоловіка можна також листівкою, а у супровід можна зачитати гарний вірш.

З річницею мій любий чоловік

Ти сонце в мене наймиліше.

Ти не змінився, й як торік

На білім світі не знайти за тебе сміливіше.

Життя прекрасне, бо я з тобою

Моя любов сильніша за весь світ.

Я мов ховаюсь за незламною стіною.

Разом пройти бажаю всі сто літ.

Щоб вдало привітати дружину, варто дуже ретельно вибирати картинку і вірш, бо жінки завжди більш сприйнятливі до таких деталей.

Якщо так вже вийшло, що привітати один одного з днем весілля в живу не виходить, однієї картинки на листівці і віршика буде мало. Тут варто включати креативне мислення. Відмінна ідея — замовити через Інтернет квіти та подарунок з доставкою, здійснити відеодзвінок, підготувати зворушливі слова.

Традиції ситцевого весілля

Найпопулярнішою традицією на ситцеву річницю, яка практикується в різних сім'ях по всій Україні, є відкриття двох пляшок шампанського, які стояли біля пари на весільному столі. Як говорить традиція, це шампанське молодята повинні зберігати весь рік, а відкривши, пригостити ним усіх гостей. Процес супроводжується дзвоном кришталевих келихів, оплесками і побажаннями.

Інша цікава традиція — в'язати вузлики на хустці. Такі хустинки створюються з натуральної тканини (шовк, ситець, льон). Подружжя обмінюється такими і зав'язують по першому вузлу, як символ одного року. Варто зазначити, що таку хустку потрібно зберігати все подружнє життя, і на кожну річницю додавати по одному вузлику.

На першу річницю святковий стіл накривається ситцевою тканиною. Краще всього вибирати білу скатертину з яскравими малюнками. Ситцевий одяг також входить у традицію: дружині бажано одягнути сукню, а чоловікові сорочку. Гостей прийнято запрошувати багато, особливо повинні бути присутні свідки і хресні.

Як правило, з кожним роком гуляння все в'яліші, подарунки все гірші, вітальні слова звучать менш яскраво. Не варто допускати цього. Кращий спосіб зберегти бадьорість — підвищувати планку гулянь, придумувати щось нове, привабливе. Така традиція подарує яскравий день кожного року.

Святкування ситцевої річниці

Перша річниця для пари повинна бути дійсно розкішною. Це початок традиції, яку сім'я повинна зберегти й продовжувати щороку. Звичайно, не завжди виходить влаштовувати шикарний банкет, писати сценарій, надувати кульки. Але зробити цей день унікальним все ж варто: дарувати один одному подарунки, купити торт, привітати половинку своїми словами.

Деякі сучасні пари люблять влаштовувати один одному прикольні розіграші, міняти статуси в соціальних мережах, вихваляючись щасливим подружнім життям, вирушати в невелику туристичну подорож.

Традиційне святкування першої річниці складається з таких етапів:

пошук ідей на торжество і складання списку гостей;

підготовка до святкування;

безпосереднє гуляння, тости, конкурси;

розпакування подарунків;

проводи гостей;

романтичний вечір удвох.

Не обов'язково організовувати свято в ресторані, особливо якщо бюджет обмежений. Якщо дозволяє площа житла, можна провести застілля вдома, влітку можна накрити стіл на вулиці, можливо, поїхавши на природу. Непоганий варіант — зняти будинок подобово, звичайно, який призначений для проведення подібних заходів, бо буде ніяково потім звітувати перед власниками.

Якщо у пари є хоча б невеликий альбом фотографій і відео, можна зробити невеличку презентацію, продемонструвавши її під час святкування. Це вийде як «Підсумки року».

Прикрашаючи місце проведення торжества варто враховувати специфіку річниці. Це означає, що потрібно використовувати по максимуму бавовна, ситець і навіть марлю, як атрибути.

Що краще дарувати на ситцеве весілля

Вибираючи подарунок на річницю варто враховувати кілька важливих факторів:

не можна судити по собі, наприклад, «що подобається мені, то треба й іншим», це далеко не так;

не варто купувати ті речі, які сім'я сама собі повинна обирати, згідно своїм уподобанням (постільну білизну, прикраси, сервізи, антикваріат);

якщо ідей немає, даруйте гроші або напередодні запитайтеся у пари (у обох).

Дарувати подарунки можна індивідуальні, але обов'язково однакової вартості. Зроблені презенти своїми руками цінуються в нинішньому світі дуже слабко, тому цей варіант краще залишити на крайній випадок. Не варто віддавати на подарунок останні гроші, адже підсвідомо ви будете розуміти, що винуватці безгрошів'я — організатори свята, прихована образа або навіть злість все одно виявлять себе.

Чудові подарунки: побутова техніка, електроніка, інструменти (для чоловіка), сертифікати в СПА або на покупки в певному магазині (для жінки). Обов'язково погоджуйте презенти з іншими гостями, щоб не було двох пральних машин або мікрохвильовок. Також переконайтеся в актуальності подарунка, чи не обзавелися молоді вже цією річчю.

З року в рік даних про сім'ю може бути все менше, і підбирати подарунок буде все складніше. Ситцеве свято — це можливість оцінити, яка річ сподобалася парі найбільше, що вони люблять, чим захоплюються. Так, кожен раз при зустрічі, можна припускати, що подарувати на наступний рік, як краще привітати з великим сімейним днем.

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