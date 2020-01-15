Ведучий «Politeka.Online» Вадим Герасимович став номінантом на отримання XXIV загальнонаціональної премії «Людина року – 2019»

Як повідомляється на офіційному сайті премії, ведучий інтернет-телеканалу «Politeka.Online» став одним з претендентів на премію в номінації «Журналіст року».

«2019 був насичений важливими і доленосними подіями в житті нашої країни, що знайшло безпосереднє відображення в підсумкових результатах 24-ї загальнонаціональної програми «Людина року», - йдеться в прес-релізі премії.

Автори відзначають, що програма ставить своєю метою забезпечити визнання кращим з кращих і відзначити заслуги справжніх професіоналів своєї справи, які роблять великий внесок у розвиток соціально-економічного, культурного та суспільного життя України, а також сприяють зміцненню її авторитету на міжнародній арені.

Крім Вадима Герасимовича в номінації «Журналіст року» змагатимуться ведуча телеканалу «Newsone» Діана Панченко і ведуча телеканалу «ICTV» Оксана Гутцайт.

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