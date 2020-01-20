Американський уряд має намір посилити видачу віз іноземкам, які приїжджають в країну, щоб народити там дітей.

Про це стало відомо з заяви представника Держдепартаменту США. Нововведення розробили за дорученням Адміністрації президента. Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп виступає за посилення мігрантської політики по всіх фронтах. Нові правила покликані обмежити кількість іноземок, які народять своїх дітей в Америці.

Щорічно в Сполучених Штатах народжується близько 33 тис. дітей іноземців. Більшість з них отримують американське громадянство, оскільки за законами діти, що з'явилися на світ у США, автоматично отримують громадянство. Це дає їм право на державну допомогу, гранти, медичну допомогу та безвізовий в'їзд в більш ніж 150 країн світу.

По досягненні 21 року американські громадяни можуть запустити процес «возз'єднання з сім'єю». По суті, пологи в США перетворилися на довгострокові інвестиції у майбутнє дитини та її батьків.

Через цей закон в світі утворилася ціла галузь, яка допомагає жінкам народити в США. В Україні останнім часом пологовий туризм, можна сказати, розцвів. Українські жінки частіше всього відправляються народжувати в Майямі.

Якщо в США затвердять нові правила, співробітники Держдепу зможуть відмовляти у візі будь-якій людині, якщо вважатимуть, що вона прямує в США з метою отримати громадянство для дитини. Як повідомили в Держдепі, ці зміни спрямовані на усунення ризиків національній безпеці, пов'язаних із «пологовим туризмом».

До речі, це вже не перше посилення правил для бажаючих потрапити в Америку. Нещодавно запрацювали правила, які забороняють видавати візи людям, які мають низький дохід або отримують державну допомогу.

Нагадаємо, що жінки все частіше відмовляються народжувати в Україні.

А Politeka писала про пологи за кордоном: топ-5 країн для народження дитини.

Також Politeka повідомляла, що Тодоренко відверто розповіла, чим займається з Топаловим ночами: "Зовсім знахабніли!".