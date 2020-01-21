Український волонтер Діана Макарова розкрила подробиці своєї тяжкої хвороби, передає Politeka.net з посиланням на її Facebook

За словами Макарової, їй належить операція. Операція повинна була терміново проведена ще тиждень тому, однак протипоказання не дали цього зробити.

“ Як виявилось, за останні місяці я відростила в собі пухлину розміром з мамонта, ну, хіба мамонтеня підліткового віку. Чому ж і було так тяжко ходити останні місяці”, - написала вона.

Макарова додала, що пухлина навіть встигла прирости до внутрішніх органів. Вона зазначила, що до якогось моменту не відчувала серйозних проблем зі здоров'ям, однак потім організм почав давати збої, а лікар повідомив, що “ви суцільна патологія”.

Жінка зазначила, що знала про пухлину і раніше. “Але в нас видалась нелегка осінь, дивись наші звіти фронтової роботи, також був насиченим грудень, фронт вимагав допомоги”, - написала Діана.

Також вона залишила номер своєї картки для бажаючих допомогти, оскільки, незважаючи на зусилля лікарів, “гроші течуть як вода”.

Українці залишили під повідомленням сотні коментарів з підтримкою Діани.

“Молюся! Ангела хранителя! Господь дай успіх врачам!”, “Одужуйте швидше! Допомога допомогою, але про себе дбати потрібно теж! Бажаю щоб цей період був секундним та як сон! Все буде добре!”, “Нехай Матір Божа допомагає вам в таку тяжку годину.Все буде добре.”

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Пізніше дочка Діани повідомила, що операція пройшла успішно.

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