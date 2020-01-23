Стало відомо, як смертельний коронавірус nCoV може дістатися до країн Європи, в тому числі і до України

Зокрема, передача смертельного коронавіруса може статися через звичайні посилки, які люди замовляють на популярному торговому майданчику AliExpress.

Цю інформацію підтвердив російський вчений, завідувач лабораторією вірусології ФНЦ Михайло Щелканов, передає Politeka.net.

За його словами, смертельний коронавірус nCoV може мутувати і стати більш стійким до інших погодних умов, що дозволить йому виживати при транспортуванні.

"Маленькі крапельки з вірусом, які утворюються при кашлі та чханні, осідають на предметах вжитку, і людина, торкаючись їх, цілком може заразитися", – стверджує російський вчений.

У той же час керівництво популярної торгової площадки AliExpress стверджує, що ризик передачі коронавіруса nCoV через товари або посилки поки не був виявлений, а збудник захворювання є чутливим до змін навколишнього середовища.

На території Росії вже активно перевіряють багаж і ручну поклажу, які прибули з Південно-Східної Азії. Цим займаються митники і співробітники Россільгоспнагляду.

Вчені запевняють, що коронавірус може «приїхати» в посилці або в заморожених продуктах, оскільки він став відмінно переносити мінусову температуру.

Раніше ми повідомляли про те, що новий смертельний вірус косить без розбору, жертв все більше, а ситуація на кордоні України загострюється з кожним днем.

Українські прикордонники вже проінформовані про нове коронавирусе з Китаю. Про це повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

При цьому наголошується, що це ніяк не вплине на перетин кордону.

"Прикордонники не можуть виявляти людей і розуміти, наскільки вони можуть бути заражені - це в прерогативі медичних служб. Але від інформування Моз про те, що така ситуація, в напрямку з Китаю - нам надходило. Ми поінформували всі наші підрозділи для того, що вони врахували це у своїй службовій діяльності", - зазначив він.

Нагадаємо, смертоносний коронавірус виявився страшнішим, ніж думали: термінове заяву

Також Politeka писала, що таємничий вірус косить людей з шаленою швидкістю

А ще Politeka повідомляла, що новий вірус вбиває людей, термінове повідомлення Моз