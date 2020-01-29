Кінець січня все ж принесе в Україну сніг.

Про це стало відомо з прогнозу Укргідрометцентру, передає Politeka. Згідно з прогнозом, останній тиждень січня принесе в Україну дощі, мокрий сніг і завірюху.

Різке погіршення погоди настане у середу, 29 січня. По всій території України пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. Очікується підвищена вологість, місцями туман.

Як розповів Обозревателю глава відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик, найскладніші погодні умови очікують Карпатський регіон. В горах пройде сніг, очікується навіть завірюха і приріст снігового покрову. У зв'язку з погіршеннями погоди туристів просять утриматися від походів у гори.

«Будуть досить складні погодні умови, але нічого надзвичайного», - зазначає синоптик.

В інших регіонах, за словами Білика, буде лише дощ і мокрий сніг. Синоптик попередив, що на дорогах буде ожеледиця, тому власникам автомобілів потрібно бути уважними. Синоптик додав, що погіршення погоди і зниження температури триватиме недовго, тому через пару днів мокрий сніг перетворитися в звичайний дощ.

«Періодично дощитиме 29 січня, а вже 30-31 січня буде сніг і мокрий сніг. З 2-3 лютого очікується підвищення температури повітря, і сніг знову перейде в помірний дощ», - пояснює Білик.

На цьому тижні українці дійсно зіткнуться з різкими перепадами погоди. Всього за кілька днів температура з 0 градусів підвищиться до +11 градусів. Все це буде супроводжуватися опадами.

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