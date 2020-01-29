В Україні різко збільшили штрафи за ряд адміністративних порушень

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

Так, уряд різко збільшив розмір штрафів за завідомо неправдивий виклик поліції, "швидкої допомоги" або служб порятунку. Відтепер штраф за неправдивий виклик спеціальних служб складе від 3400 до 10200 гривень. Раніше він становив від 51 до 119 гривень.

"Більше того, запроваджується кримінальна відповідальність за порушення вимог техногенної безпеки, що призвело до аварії чи іншої небезпечної події з тяжкими наслідками", - повідомив Гончарук.

Посилення відповідальності покликане зменшити кількість правопорушень, які несуть загрозу життю та здоров'ю людей.

У цілому мінімальний штраф за адміністративне правопорушення буде збільшено з 510 грн до 8500 грн. Для остаточного затвердження нової сітки штрафів необхідно схвалення парламенту.

Нагадаємо, народним депутатам не заплатили близько трьох мільйонів гривень через прогули. Зокрема, низка нардепів не являлис без поважних причин на засідання комітетів і не взяли участь у голосування на засіданнях Верховної Ради.

У розпорядженням голови Верховної Ради Дмитра Разумкова за цей місяць 78 нардепам не виробляли виплату компенсацій витрат, пов'язаних з виконанням депутатських обов'язків.

У Києві планують збільшити вартість парковки до 50 гривень на годину та значно збільшити штрафи за порушення правил паркування. У КМДА вважають, щоб вирішити проблему з хаотичною паркуванням, не потрібно збільшувати кількість паркомісць, тому що в Києві є паркування, підземні паркінги, але не всі кияни ними користуються - вони кидають авто де завгодно.

Нагадаємо, українцям пообещали виходити на пенсію раніше.

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