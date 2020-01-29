В одній з європейський країн ураган вже накоїв чимало лиха

29 січня в Україні та столиці зокрема оголошено штормове попередження

Фахівці стверджують, що пориви вітру можуть досягати 24 метрів в секунду, а з 30 січня до 2 лютого в Києві очікуються снігопади. Про це пише Politeka.net з посиланням на прогноз Укргідрометеоцентру та публікації в ЗМІ Чехії.

Так у останній, ураган вже накоїв чимало лиха – він триває вже більше доби і в результаті негоди зруйновані або частково пошкоджено 15 тисяч будинків – здебільшого будинки виявилися повністю знеструмлені. Крім цього, ураган повалив безліч дерев, электроопар і пошкодив автомобілі. Крім цього, негода спровокувала масу пробок – повалені на дорогу дерева, розбиті машини тощо:

«Найсильніше вдарило в Кладно, Празі – на заході, Беруне і в знаменитому Карлово-Варському краї».

Неприємності подібного роду можуть скоро накрити і Україну, стверджують синоптики. У середу, 29 січня варто чекати рясних опадів – десь снігу, десь – дощів:

«Можливий приріст снігового покриву 20-30 см в Карпатах і Закарпатті, існує небезпека сходження лавин». Також варто бути напоготові північним областям України і Черкасщині – можливий мокрий сніг.

Всі погодні небезпеки перенесуться і у день майбутній – четвер, 30 січня: у західних регіонах України можливі снігопади:

«Обвали очікуються на високогір'ї Закарпатської області, в горах Івано-Франківської області». Небезпечно в ці дні і у Львівській та Чернівецькій областях.

Зазначимо також, що зима 2019-2020 років вже отримала статус аномальної, адже вперше за дуже довгий час в Україні не було тривалої кліматичної зими з морозами і снігопадами. Це пов'язують з глобальним потеплінням, яке впливає на клімат на всій планеті.

Раніше ми повідомляли, синоптик Леонід Горбань розповів, яку весну слід чекати українцям. За його інформацією, після теплої зими жителям країни доведеться в березні несолодко. На кінець лютого-початок березня Горбань пророкує морози і сніг. Квітень буде сирим і холодним, а ось травень несподівано здивує. У цьому місяці, за словами Горбаня, Україну накриє сильна посуха, а люди будуть знемагати від спеки.

Нагадаємо, що аномальна зима прийде без попередження та доб'є українців: «Може бути небезпечно..».

А Politeka писала, що погода готує різкий поворот, дощі та мокрий сніг розірвуть Україну.

Також Politeka повідомляла, що з озерами на Одещині сталася катастрофа, страхітливі кадри: "зникли з лиця землі".