Незвичайно тепла зима призвела до того, що багато тварин не лягли в сплячку

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Facebook Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника

Наукові співробітники заповідника відзначили надзвичайну аномалію в зв'язку з теплою зимою.

" Зима 2019-2020 років виявилась настільки теплою, що такі зимосплячі звірі, як борсук та єнотоподібний пес, так і не заснули й вільно розгулюють територією Заповідника ", - йдеться в повідомленні.

Вчені відстежують тварин по слідах і навіть організовують пізнавальні заходи для студентів.

"Впродовж одноденного виїзного семінару тут реально можна побачити сліди усіх видів диких тварин, за винятком хіба ведмедя. Гарантовано можна зустріти навіть сліди рідкісної й обережної рисі. ", - говорять експерти.

Найбільше в зоні заповідника зайців, в яких почався шлюбний період. Вже в березні у зайців народжуються малюки.

Раніше ми писали, що саркофаг, який в поспіху побудували над зруйнованим реактором Чорнобильської АЕС, може призвести до катастрофи.

Обрушитися в будь-який момент. І щоб уникнути біди його потрібно терміново знести і побудувати новий.

Саркофаг був побудований після катастрофи 1986 року в екстреному порядку. Зараз він вимагає серйозних відновлювальних робіт, оскільки має дуже високу ймовірність руйнування.

Контракт на проведення нових робіт, які будуть коштувати 78 мільйонів доларів, вже підписаний. Демонтаж старого саркофага повинен бути завершений до 2023 року, а очищення території під ним триватиме до 2065 року.

За даними експертів, до цього часу на рак через опромінення захворіє ще 40 тис. чоловік.

Нагадаємо, стало відомо, як змінився Чорнобиль за 30 років, опубліковані фотографії.

Як повідомляла Politeka, Прип'ять скалічили за тиждень до річниці трагедії на ЧАЕС.

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