Помер перший міністр юстиції, колишній голова Верховного Суду України Віталій Бойко

Про це повідомляє "Судово-юридична газета". Бойку було 82 роки.

Бойко називають знаковою постаттю в історії української правової системи. Як голова ЦВК України по виборах народних депутатів він відкривав перше пленарне засідання Верховної Ради України I скликання, входив до складу Ради при президентові України з питань реформування судової системи України, був одним з організаторів Союзу юристів України та ініціаторів здійснення в державі судово-правової реформи.

У 1990-1992 роках Бойко був першим міністром юстиції України та паралельно виконував обов'язки голови Центральної виборчої комісії. Займався організацією перших виборів президента України, проведенням Всеукраїнського референдуму з питання незалежності.

У 1993-1994 роках був послом України в Молдові.

21 грудня 1994 року Бойко обрали головою Верховного Суду України. На цій посаді він перебував до своєї відставки в жовтні 2002 року.

У 2009 році був обраний головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Причина смерті Віталія Бойка та інші подробиці не повідомляються.

Раніше повідомлялося, що помер прем'єр-міністр, який у свій час займав обов'язки президента. 6 листопада 2019 року в Чехії помер знаменитий Ян Страски. Політик був останнім прем'єр-міністром розпад Чехословаччини.

Як відомо, Чехословаччина розпалася на 1 січня 1993 року. Страски був чехословацьким прем'єром з 2 липня по 31 грудня 1992 року. А з 20 липня, після відставки з тоді чинного президента країни – став виконувати обов'язки гаранта.

Відомо, що політик помер у віці 79 років в одному з будинків престарілих в Празі.

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