Скандальна російська співачка Юлія Чичеріна заявила, що Донбас в Україну повернеться лише в одному випадку

Одна з найскандальніших російських співачок Юлія Чичеріна, яка підтримує путінських бойовиків, а також неодноразово їздить до них з виступами, заявила, що Донбас повернеться до складу України, коли сама Україна повернеться до складу Росії.



Як повідомляє Politeka.net про це одіозна рок-співачка в ефірі YouTube-каналу "ПоТок" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Крім того, вона звинуватила Україну у "грубому поводженні" до жителів Донецької і Луганської областей, а РФ, у свою чергу, нібито може "врятувати".



"Донбас ніколи не повернеться до складу України. Це неможливо. Занадто грубо повелася Україна з Донбасом. Україна повернеться в Росію, разом з Донбасом, так і повинно бути, так і буде", – наголосила Чичеріна.

До всього іншого, Чичеріна поділилася своїми фантазіями щодо "повернення" Донбасу і України в Росію. Вона вважає, що нібито тільки так можна захистити росіян, яких вбивають на Донбасі.

Дійшло навіть до того, що Чичеріна почала заявляти, що Україна - це Російська Федерація, тому РФ повинна зробити все для того, щоб "повернути її назад".

"Не будемо загадувати... А що робити? Якщо там вбивають росіян, їх не можуть захистити в Росії. Доведеться всіх забирати, щоб захищати їх під своїм покровом. На все воля божа, я уповаю Росія готова взяти в свій склад Донбас. Україна – це Росія! Там наші люди, ми повинні це зробити", - резюмувала неадекватна Чичеріна.

Нагадаємо, скандальна Чичеріна вирішила приєднати до РФ не тільки Донбас.

Як писала Politeka, Чичеріна зібралася на Київ і безглуздо зганьбилася, мережа кипить.

Також Politeka повідомляла, що скандальна Чичеріна опустилася нижче плінтуса на Донбасі.