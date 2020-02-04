Відомий український лікар Євген Комаровський розповів про ризики, які приховує декоративна косметика

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на відео в Instagram доктора Комаровського.

Комаровський навів інформацію до роздумів щодо жіночої косметики.

"Цікава інформація. Я б навіть сказав сумна. Справа в тому, що провели дослідження і выявили, що практично вся косметика заражена, особливо те, що торкається обличчя, інфікована величезною кількістю бактерій. Це серйозна медична проблема. Лідирують стафілококи і кишкові палички", - розповіла Комаровський.

Він зазначив, що на першому місці за небезпекою спонж. "Тут взагалі ідеальне середовище для стафілококів і кишкових паличок, там і волого, і тепло, і є постійний контакт з шкірою".

У зв'язку з цим Комаровський дав низку важливих рекомендацій. Зокрема, все що можна використовувати одноразово, необхідно використовувати одноразово. Також важливо використовувати тару для косметики як можна меншого розміру. Не заважає дивитися і на строки придатності, хоча не всі виробники вказують їх.

Інформація Комаровська отримала безліч відгуків у передплатників у соцмережі, які були вражені інформацією і ділилися своїми лайф-хаками.

"да, меня как-то обвинила одна особа, которая выпросила помаду, что я ее Гермесом заразила (а у меня он есть)"

"Как же мне повезло, что я не пользуюсь декоративной косметикой, кроме теней, карандаша и помады! Могу не бояться стафилококков"

"Нужно просто мыть после каждого макияжа кисти и лучше специальной жидкостью. Спожи также мыть и просушивать . Никаких микробов не будет😁 если бы так было то все бы покрылись каростами"

"Кисти мою очень часто, а вот спонджи вообще не использую) и к визажистам не хожу 🙄не уверенная что они после каждого клиента моют кисти"

Нагадаємо, Комаровський не стримався і висловив всю правду про Зеленском.

Як повідомляла Politeka, Комаровський відверто про доленосною риболовлі з Путіним.

Також Politeka писала, що доктор Комаровський поставив діагноз після прес-марафону Зеленського.