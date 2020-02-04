Відомий український лікар Євген Комаровський розповів про ризики, які приховує декоративна косметика
Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на відео в Instagram доктора Комаровського.
Комаровський навів інформацію до роздумів щодо жіночої косметики.
"Цікава інформація. Я б навіть сказав сумна. Справа в тому, що провели дослідження і выявили, що практично вся косметика заражена, особливо те, що торкається обличчя, інфікована величезною кількістю бактерій. Це серйозна медична проблема. Лідирують стафілококи і кишкові палички", - розповіла Комаровський.
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Він зазначив, що на першому місці за небезпекою спонж. "Тут взагалі ідеальне середовище для стафілококів і кишкових паличок, там і волого, і тепло, і є постійний контакт з шкірою".
У зв'язку з цим Комаровський дав низку важливих рекомендацій. Зокрема, все що можна використовувати одноразово, необхідно використовувати одноразово. Також важливо використовувати тару для косметики як можна меншого розміру. Не заважає дивитися і на строки придатності, хоча не всі виробники вказують їх.
Інформація Комаровська отримала безліч відгуків у передплатників у соцмережі, які були вражені інформацією і ділилися своїми лайф-хаками.
"да, меня как-то обвинила одна особа, которая выпросила помаду, что я ее Гермесом заразила (а у меня он есть)"
"Как же мне повезло, что я не пользуюсь декоративной косметикой, кроме теней, карандаша и помады! Могу не бояться стафилококков"
"Нужно просто мыть после каждого макияжа кисти и лучше специальной жидкостью. Спожи также мыть и просушивать . Никаких микробов не будет😁 если бы так было то все бы покрылись каростами"
"Кисти мою очень часто, а вот спонджи вообще не использую) и к визажистам не хожу 🙄не уверенная что они после каждого клиента моют кисти"
Нагадаємо, Комаровський не стримався і висловив всю правду про Зеленском.
Як повідомляла Politeka, Комаровський відверто про доленосною риболовлі з Путіним.
Також Politeka писала, що доктор Комаровський поставив діагноз після прес-марафону Зеленського.