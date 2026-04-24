Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області пропонується через онлайн-платформу «Допомагай», яка об’єднує приватні оголошення про тимчасове розміщення людей, що вимушено залишили свої домівки, передає Politeka.

Сервіс працює як цифровий посередник між власниками нерухомості та переселенцями. Він дозволяє швидко підібрати кімнату або квартиру без оплати, орієнтуючись на конкретні потреби, склад сім’ї та формат проживання. Пропозиції надходять із різних населених пунктів регіону й відрізняються умовами, рівнем облаштування та тривалістю перебування.

У Дніпрі доступний варіант розміщення в окремій кімнаті трикімнатної квартири на проспекті Богдана Хмельницького. Житло розраховане на одну людину похилого віку та передбачає спільне проживання з власницею помешкання.

У Кам’янському представлено кілька варіантів поселення. Серед них — безоплатне розміщення для жінок із дітьми, а також квартири з базовими умовами, придатні для короткострокового проживання переселенців.

У Кривому Розі пропонується двокімнатна квартира після ремонту на вулиці Незалежності України. Помешкання обладнане побутовою технікою та підходить для невеликих родин або матерів із дітьми, які шукають стабільні умови побуту.

Усі оголошення формують єдину базу варіантів, де власники житла надають прихисток людям у складних обставинах. У цьому контексті Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області залишається важливим інструментом швидкого пошуку тимчасового безпечного розміщення.

Актуальні пропозиції та контакти власників регулярно оновлюються на платформі «Допомагай», що дозволяє оперативно підбирати доступні варіанти проживання залежно від потреб переселенців.

