У плодоовочевому сегменті дефіцит продуктів у Чернігівській області проявляється найпомітніше через скорочення запасів яблук належної якості.

Дефіцит продуктів у Чернігівській області фіксується на тлі зростання імпорту мінеральних добрив у першому кварталі 2026 року, який досяг 1,2 млн тонн і перевищив торішній рівень на 13%, передає Politeka.

Попри розширення постачань, аграрний баланс залишається нестійким. Попит підсилюється швидше, ніж виробничі й логістичні ланцюги встигають його забезпечувати. Додатковий тиск створюють весняні польові роботи та збільшення посівних площ.

Окрему роль відіграють транспортні затримки й коливання світових цін на ресурси. Це впливає на собівартість і змушує аграріїв коригувати фінансові плани.

Внутрішні виробничі можливості не перекривають повний обсяг потреб. Через це зберігається залежність від зовнішніх поставок, що ускладнює стабільність забезпечення.

Причини пов’язують із минулим сезоном. Частину врожаю закладали на тривале зберігання вже у перезрілому стані, що призвело до втрати товарних властивостей і зменшення придатних обсягів.

Додатково ситуацію ускладнили різні підходи до технологій дозрівання. Через це частина продукції швидше втрачала якість у сховищах, скорочуючи пропозицію на ринку.

Експерти очікують подальших коливань у вартості. Стабілізація, за їх оцінками, залежатиме від нового врожаю, логістичних рішень і регулярності постачань у торгові мережі.

Моніторинг аграрного сектору триває, а оновлені дані прогнозують після завершення наступних сезонних поставок.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Чернігівській області: хто може претендувати на підтримку.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області: надбавки доступні деяким українцям, кому їх нарахують.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: які ціни встановлено тепер.