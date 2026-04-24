Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області видаються лише за наявності необхідних документів.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області розподіляються в межах благодійних програм «Карітас», який регулярно організовує гуманітарну підтримку для соціально вразливих категорій населення, передає Politeka.

У фонді пояснюють, що видача продовольчих наборів не має фіксованого графіка. Проведення таких заходів залежить від надходження міжнародної допомоги та доступних ресурсів, тому мешканцям радять стежити за офіційними оголошеннями щодо реєстрації.

Один із останніх прикладів — акція, проведена 10 березня 2026 року в Полтаві. Тоді допомогу отримали внутрішньо переміщені особи, які прибули до міста або області в лютому–березні та раніше не брали участі в аналогічних програмах.

Перевагу надавали людям із підвищеною вразливістю. Зокрема, йшлося про осіб з інвалідністю I, II та III груп, а також людей з інвалідністю з дитинства. Дотримання критеріїв було обов’язковою умовою участі.

У «Карітасі» зазначають, що безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області видаються лише за наявності необхідних документів. Серед них — паспорт, ідентифікаційний код, довідка ВПО, видана не пізніше 90 днів до звернення, а також документи, що підтверджують соціальний статус.

Організатори підкреслюють, що обсяг наборів обмежений, тому допомога надається в межах наявних запасів. Інформацію про нові етапи видачі публікують додатково через офіційні канали.

Такі ініціативи залишаються важливим інструментом підтримки для тих, хто потребує її найбільше, і входять до загальної системи гуманітарної допомоги в регіоні.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що обіцяє цей проєкт.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Полтавській області: покупцям показали нові цінники.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: скільки тепер доведеться віддавати мешканцям.