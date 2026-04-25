Подорожчання проїзду у Вінниці може відбутися вже найближчим часом, передає Politeka.

Міська рада оприлюднила проєкт нових тарифів для маршрутних таксі.

Згідно з документом, базова вартість однієї поїздки пропонується на рівні 25 гривень. Для окремих напрямків передбачені інші розцінки: до сіл Щітки та Писарівка (маршрути №30А і №30Б) — 30 гривень, а найдорожчим стане рейс №34А до Гавришівки — 35 гривень.

Наразі більшість маршруток у місті працюють за тарифом 15 гривень, а на приміських напрямках — 18 гривень. Таким чином, запропоновані зміни фактично передбачають суттєве зростання витрат для пасажирів.

У пояснювальних матеріалах зазначається, що чинний тариф розраховувався з урахуванням значно нижчих економічних показників, зокрема вартості пального та рівня мінімальної зарплати. Оновлений проєкт враховує нові розрахункові параметри, які суттєво відрізняються від попередніх.

Міська влада також розглядала альтернативні варіанти — залишити чинні розцінки або компенсувати перевізникам витрати з бюджету громади. Обидва підходи визнали неприйнятними через ризики для стабільності перевезень або додаткове навантаження на фінанси міста.

Окремо підкреслюється, що муніципальний транспорт — автобуси, тролейбуси та трамваї — наразі не входить до цього перегляду.

Проєкт винесено на громадське обговорення, яке триватиме до 22 травня. Після цього документ розгляне виконавчий комітет. У разі ухвалення нових правил, подорожчання проїзду у Вінниці може набути чинності вже у другому кварталі 2026 року.

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області: де можна отримати прихисток на довгий час.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати за проїзд у Вінниці: пасажирам зробили важливе оголошення.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області: виплати зростуть у частини українців, кому нарахують надбавки.