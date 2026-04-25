Доплати для пенсіонерів в Чернігівській області надаються виключно після проходження встановленої процедури та підтвердження відповідних умов.

Доплати для пенсіонерів в Чернігівській області запроваджуються як щомісячний інструмент підтримки людей поважного віку та передбачають додаткові нарахування за визначених умов, повідомляє Politeka.net.

Програму реалізує Пенсійний фонд України. Вона охоплює громадян, які досягли 80-річного рубежу та відповідають встановленим критеріям. На відміну від частини інших механізмів, у цьому випадку автоматичне призначення не діє — необхідне підтвердження права.

Ключовою підставою є потреба у постійному сторонньому догляді. Для цього слід звернутися до сімейного лікаря, пройти оцінювання стану здоров’я та отримати відповідний висновок лікарсько-консультативної комісії. Саме цей документ визначає можливість отримання коштів.

Також враховується соціальна складова. Йдеться про відсутність працездатних родичів, які мають обов’язок утримання. При цьому їх наявність береться до уваги незалежно від місця проживання.

Розмір щомісячної допомоги становить 1038 гривень. Це відповідає 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на рівні 2595 гривень у 2026 році.

Оформлення відбувається після подання заяви та повного пакета документів. Серед необхідного — паспорт, ідентифікаційний номер і медичний висновок. Рішення ухвалюється лише після перевірки всіх підстав.

Фахівці зазначають, що порядок залишається чинним і регулюється законодавством.

