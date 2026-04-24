Подорожчання проїзду в Житомирській області стало фактом у Бердичеві, де міська влада погодила новий тариф на міський транспорт, передає Politeka.

Рішення ухвалив виконавчий комітет 20 квітня. З 21 числа одна поїздка коштуватиме 20 гривень. До цього зверталися перевізники, які пояснювали перегляд зростанням витрат на пальне, запчастини та оплату праці водіїв.

За словами міського голови Сергія Орлюка, основний тиск на систему створює дорожнеча енергоносіїв. У розрахунках підприємців закладали орієнтир близько 80 гривень за літр дизеля, що суттєво вплинуло на фінальну собівартість перевезень.

У департаменті економіки зазначають: без оновлення тарифної моделі реальна вартість могла б сягати майже 24 гривень, якщо враховувати повний набір витрат. Після обговорень сторони зупинилися на компромісному рівні.

Окремо підкреслюється, що в регіоні вже діє подібна ціна в інших населених пунктах, тож рішення синхронізують із загальною практикою області.

Перевізники також говорять про кадрову проблему. Частина водіїв виїхала або мобілізована, а нових знайти складно навіть попри оголошення про роботу. Додатково зросли витрати на шини, страхування та технічне обслуговування.

Також варто зауважити, що жителі міста Бердичева реагують стримано. Частина пасажирів наголошує, що доходи залишаються майже без змін, тоді як витрати на щоденні потреби зростають.

Таким чином, у громаді фіксують новий етап змін у сфері транспорту, який напряму пов’язаний із загальною економічною ситуацією та вартістю ресурсів.

Після запуску нового тарифу жителі уважно стежитимуть, як подорожчання проїзду в Житомирській області вплине на доступність щоденних поїздок і роботу міського транспорту.

