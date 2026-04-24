Підвищення тарифів на комунальні послуги у Кіровоградській області може відбуватися поступово, синхронно із загальнонаціональними змінами.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Кіровоградській області обговорюється на тлі можливих змін вартості газу та електроенергії після завершення весняного періоду, повідомляє Politeka.

У квітні побутові споживачі «Нафтогазу» продовжують оплачувати газ за ставкою 7,96 грн за кубометр у межах плану «Фіксований». Цей формат охоплює більшість абонентів і діє до кінця місяця, тоді як рішення щодо подальшого продовження поки не оприлюднене.

Уряд водночас сигналізує про намір зберегти чинний рівень у короткостроковій перспективі. Проте у більш віддаленому періоді перегляд виглядає ймовірним через економічні чинники та рекомендації міжнародних партнерів, зокрема МВФ.

За даними аналітиків, підготовчий процес уже триває. Йдеться про попередні розрахунки без затвердження конкретних показників. Фахівці оцінюють фінансові можливості населення, щоб уникнути різкого зростання навантаження та ризику несплати.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко раніше наголошувала на необхідності збереження стабільних умов для домогосподарств і продовження державної підтримки.

Паралельно діють чинні тарифи на електроенергію. Базова ставка становить 4,32 грн за кВт·год, а для окремих домогосподарств із електроопаленням передбачено знижений рівень 2,64 грн у межах встановленого обсягу.

Експерти пояснюють, що навіть після ухвалення урядових рішень нові розцінки не запроваджуються одразу. Законодавство передбачає обов’язкову процедуру погодження, яка триває близько місяця.

У цьому контексті Підвищення тарифів на комунальні послуги у Кіровоградській області може відбуватися поступово, синхронно із загальнонаціональними змінами після завершення всіх необхідних процедур.

