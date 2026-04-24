У Лозовій з 1 травня відбудеться подорожчання проїзду в Харківській області, повідомляє Politeka.

Міська влада затвердила оновлену систему оплати на автобусних маршрутах.

Перевізники пояснюють зміни зростанням витрат на пальне, запасні частини та підвищенням заробітних плат водіїв. За їхніми словами, утримання транспорту стало значно дорожчим, що й вплинуло на перегляд тарифної сітки.

Відтепер у межах міста поїздка коштуватиме 20 гривень. Доїзд до Лиманівки встановили на рівні 25 гривень. Для пенсіонерів та людей з інвалідністю третьої групи передбачили оплату 15 гривень, а для дітей віком від 7 до 14 років — 10 гривень.

Окремо зберігається право на безоплатний проїзд для пільгових категорій. На компенсаційні виплати з бюджету громади передбачили близько 5,7 мільйона гривень.

Також у місті планують запустити тестовий вечірній рейс о 21:10. Він має забезпечити підвезення пасажирів, які прибувають останньою електричкою з Харкова.

У міській раді нагадують, що попередній перегляд вартості перевезень у Лозовій відбувся у 2024 році.

На тлі загального подорожчання проїзду в Харківській області громада очікує, як нові умови вплинуть на пасажиропотік і роботу громадського транспорту.

Крім того, у Харкові також повідомляли про новий графік руху поїздів.

Із 23 до 24 та з 27 до 30 квітня частина пасажирських складів курсуватиме за скороченими маршрутами. Зокрема, №6687 Харків-Пасажирський – Караван тимчасово не доїжджатиме до Берестина.

А №6688 Караван – Харків-Пасажирський виконуватиме рейси у зворотному напрямку за таким самим скороченим маршрутом.

