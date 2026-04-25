Новий графік руху транспорту в Івано-Франківську спрямований на забезпечення стабільного сполучення між містом і дачними зонами протягом усього весняного періоду.

Новий графік руху транспорту в Івано-Франківську запровадили після запуску сезонних дачних автобусів, які відновили сполучення з садово-городніми масивами та навколишніми населеними пунктами, повідомляє видання Politeka.net.

У місті знову працюють 16 сезонних маршрутів, що охоплюють як міські, так і приміські напрямки. Їх мета — забезпечити мешканцям зручний доїзд до дачних ділянок у період весняних робіт, особливо тим, хто не має власного транспорту.

Серед основних сполучень — рейси від вокзалу до ДБК, Дем’янового Лазу, об’їзної (садові масиви), Тисмениці, Павлівки, Ценжева, Клузова, Чернієва, Крихівців, Тязева, Старого Лисця та Братківців.

Також діють рейси від «Гранд Базару» до Угринова, а також від АС-2 через Пасічну до Хриплина.

Окремою новинкою сезону став напрямок «Вокзал — Павлівка», який обслуговує масив «Житловик». Рух здійснюється через день. У неділю та святкові дати перевезення не виконуються.

Графік роботи на квітень 2026 року виглядає так:

14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29 квітня — ДБК, Тисмениця, Павлівка, Ценжів, Черніїв (Червона Рута), Крихівці, Старий Лисець.

15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 квітня — Дем’янів Лаз, Об’їзна (сади), Угринів, Клузів, Тязів, Пасічна — Хриплин, Черніїв (Дружба), Братківці.

У травні 2026 року розклад поділено аналогічно за чергуванням:

1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29 травня — ДБК, Тисмениця, Павлівка, Ценжів, Черніїв (Червона Рута), Крихівці, Старий Лисець.

2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30 травня — Дем’янів Лаз, Об’їзна (сади), Угринів, Клузів, Тязів, Пасічна — Хриплин, Черніїв (Дружба), Братківці.

За словами заступника міського голови Михайла Смушака, розподіл рейсів сформували з урахуванням періодів найбільшої активності мешканців під час сезонних робіт.

Містян просять заздалегідь планувати поїздки, оскільки рух здійснюється за чітко визначеними датами та напрямками.

Нагадаємо Politeka писала, Обмеження руху транспорту в Закарпатській області: де закриють важливу дорогу

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Львівській області: як змінилися ціни на різних маршрутах