У Ковелі розглядають подорожчання проїзду у Волинській області, яке стосується міських маршрутних перевезень і вже пройшло етап громадського обговорення, повідомляє Politeka.

У місті відбулися громадські слухання щодо проєкту рішення виконавчого комітету про зміну вартості поїздок у міських автобусах. Участь у зустрічі взяли мешканці громади та представники транспортної сфери.

Під час обговорення порушували питання якості перевезень. Зокрема йшлося про дотримання графіків руху, регулярність курсування автобусів та необхідність оновлення рухомого складу. Також учасники звертали увагу на загальний рівень транспортного обслуговування в місті.

Після розгляду пропозицій присутні підтримали проєкт рішення.

У документі пропонується встановити тариф у розмірі 15 гривень для дорослих пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. Для учнів шкіл, а також студентів професійно-технічних і вищих навчальних закладів передбачено вартість 10 гривень.

Окремо під час слухань обговорювали пільгові умови для різних категорій пасажирів та загальний вплив зміни вартості на мешканців.

Подальше рішення щодо впровадження нових тарифів має ухвалити виконавчий комітет міської ради, і саме після цього подорожчання проїзду у Волинській області може офіційно набрати чинності.

Крім того, на Волині ціни піднялися й на комунальні послуги.

За оновленими розрахунками, один кубометр води коштує 30,97 гривні, каналізаційна послуга — 20,99 гривні. Середній щомісячний платіж на одного споживача з урахуванням ПДВ тепер складає 280,58 гривні, що на 21% перевищує попередній рівень.

