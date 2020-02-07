У Києві фармацевт потрапила в гучний мовний скандал

Очевидець події Ігор Муравйов написав про це на сторінці "Громадська ініціатива "Я спілкуюся українською мовою" в Facebook.

Чоловік написав, що бейджик дівчини був підписаний українською, але вона є "любітєльніцою русскаго міра", яка ненавидить державну мову.

За словами Ігоря Муравйова, у приміщення аптеки зайшла літня жінка і запитала у співробітниці, чи є в наявності кодеїновмісний препарат .

Фармацевт почала нечемно відповідати клієнтці російською. Очевидець привів частину діалогу:

Репліки аптекаря записано в оригінальному вигляді.

Аптекар: "Для каго абьявлєніє на входє вісіт, а? Чітать нє умєєтє що лі? Єті прєпарати толька па рєцєпту."

Клієнтка: "Доню, у мене є рецепт. Я лише хотіла дізнатися, чи є в наявності... І, доню, розмовляй, будь ласка, рідною, українською..."

Аптекар: "У сєбя дома будєтє прасіть, а я буду гаваріть, як мнє зручна! І ваабщє мнє всьо одно, грівни ілі рублі, лішь бі пабольшє!"

До речі, через деякий час, цей пост прокоментувала адміністрація аптеки, подякувавши чоловіка за те, що він повідомив про ситуацію.

Нещодавно ми писали, що киянку висадили з маршрутки через її прохання говорити з нею українською мовою.

Про це постраждала Галина Зоря заявила в Facebook.

Галина повідомляє, вона зайшла у маршрутку №233 пізно ввечері одна, в салоні нікого більше не було.

Конфлікт між нею та водієм виник через те, що жінка попросила розмовляти з нею українською мовою. У відповідь водій почав нецензурно висловлюватися і вигнав її з автобуса.

«Ось цей водій, словами «пішла нах*й, *лядь, йди нах*й, с*ка он», висадив мене з маршрутки», - написала жінка.

До речі, інші маршрутчики на зупинці також ополчилися проти жінки, відмовляючись її везти і мотивуючи свої дії тим, що маршрутка нібито зламалася.

«Я просто в шоці! Де я? В якій країні? Хто ці люди, які ненавидять мою мову? Сьогодні з автобуса… Завтра з власного житла… з життя», - написала обурена киянка.

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Як повідомляла Politeka, київський маршрутник вигнав учасницю АТО "за борт", фото.

Також Politeka писала, що киянку образили і вигнали з маршрутки із-за української мови.