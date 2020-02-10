У разі смерті пенсіонера, родичі отримують допомогу в розмірі 2 пенсій померлого

Про це повідомляє РИА-МЕЛІТОПОЛЬ.

Згідно з українськими законами, родичі померлого пенсіонера мають право на отримання допомоги в розмірі 2 пенсій померлого.Також держава виплатить недоотриману пенсію, якщо вона була. Про особливості законодавства в цій сфері розповіла начальник Мелітопольського відділу обслуговування громадян Головного управління ПФУ в Запорізькій області Світлана Христова.

Щоб отримати допомогу на поховання у органи ПФУ повинні звернутися родичі, які проживали з померлим. Таку заяву треба подати в строк до 6 місяців після смерті пенсіонера. Втім, ці гроші все одно не пропадають, запевнила чиновниця. Навіть якщо родичі звернулися до ПФУ пізніше, вони отримають допомогу, але вже разом зі вступом у спадок.

Родичам потрібно заздалегідь подбати про підготовку документів. Потрібно зібрати свідоцтво про смерть пенсіонера, а також паспорт, ІПН родича, якому будуть нараховувати кошти.

Також родич повинен надати документ, який засвідчує факт, що саме він поховав пенсіонера або проживав з ним. У деяких випадках, за згодою родичів, похоронні бюро укладають договори з родичами померлих. Згідно з такою угодою, бюро може взяти витрати на поховання на себе, а потім компенсують витрати, особисто отримуючи допомогу.

Також родичі мають право отримати недоотриману пенсію. "Якщо людина, припустимо, помер 5 числа, а пенсію він отримував 10 числа, він має право на цю пенсію, вона називається недоотриманої", - сказала Світлана Христового.

Важливий момент, що отримати пенсію можуть тільки родичі, які проживали з померлим, або ж спадкоємці вже при вступі у спадщину.

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