Міжнародні перевізники проведуть масштабний мітинг біля Будинку Уряду

Судячи зі сторінки заходу у Фейсбук, він пройде 12 лютого. Раніше далекобійники також погрожували оголосити страйк через нововведень влади. Вони незадоволені новою системою видачі дозволів на перевезення, через яку на кордоні постійно утворюються величезні черги, так як дозволу доводиться чекати цілодобово.

За новою системою всю квоту дозволів на перевезення, яку Україна отримує від інших країн, розділили на 12 місяців, включаючи і дефіцитні дозволи для країн, куди видається обмежена кількість квот на рік. В результаті перевізники скаржаться на те, що місячну квоту тепер роздають за два тижні, після чого людям доводиться ставати в черзі і чекати по кілька днів.

40% дозволів залишаються у вільному доступі, а інші – для електронного бронювання. При цьому далекобійники нарікають, що така система не працює.

У зв'язку з цим вони вирішили оголосити всеукраїнський страйк доти, поки уряд не вирішить цю проблему.

Раніше ми писали про те, що українці виступили проти зняття мораторію на продаж землі. Повідомлялося, що вранці 15 січня, кияни вийшли на акції протесту проти "земельної реформи".

Протестувальники оперативно перекрили вулицю Інститутську на перехресті з вулицею Липській. Вони вийшли на акцію протесту з плакатами проти зняття мораторію на продаж землі.

Також можна було побачити і плакати з критикою на адресу чинного міністра економіки Тимофія Мілованова, який підтримав цю реформу.

Повідомлялося про потерпілого у результаті акції протесту.

"За однією з версій, який намагався прорватися через блокаду водій зачепив протестуючого автомобілем. За другою, мітингувальник сам стрибнув на капот автомобіля, щоб привернути увагу. Зараз він отримує медичну допомогу", - говорилося в повідомленні.

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