Медична реформа загрожує українцям зростанням витрат і зникненням деяких профільних лікарень

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на телеграм-канал Клименко Тайм

Після 1 квітня в Україні стартує другий етап медреформи, який передбачає, що безкоштовними залишаться лише деякі з медичних послуг. Уряд включив у цей список лише екстрену допомогу і деякі послуги профільних лікарів. Це означає, що лише вони будуть покриватися за рахунок державного бюджету, тоді як за більшість послуг українцям доведеться платити самим.

Ось список безкоштовних послуг:

- первинна допомога;

- екстрена допомога;

- амбулаторно-поліклінічна допомога (послуги профільного лікаря, до якого направив сімейний лікар);

- лікування в стаціонарі;

- паллиативая медична допомога - обслуговування невиліковних хвороб (знеболювання, допомога сім'ям пацієнтів, підтримка життєдіяльності, догляд за пацієнтом);

- медична реабілітація;

- медична допомога по пологам;

- реімбурсація лікарських засобів ("Доступні ліки").

Проте навіть не всі установи зможуть отримати держфінансування, оскільки не відповідають вимогам Нацслужбы здоров'я за наявності медичного персоналу необхідної кваліфікації, а також необхідних обладнання та ліків.

"Це - далеко не всі проблеми медреформи Супрун - відірваною від реальності не тільки української медицини, але і взагалі ситуації в країні", - йдеться в повідомленні.

Так, лікарів обурює, що держфінансування явно не вистачить на лікування, оскільки Нацслужба здоров'я сильно занизила розцінки. В результаті частина спеціалізованих лікарень доведеться закрити, "як наприклад, тубдиспансери та психіатричні лікарні".

"Небезпека медреформи також в тому, що один з показників ефективності роботи лікаря – кількість вилікуваних пацієнтів, за що вони зможуть розраховувати на надбавку до зарплати. Це може обернуться тим, що лікарі не будуть братися за важкі випадки.", - констатує автор каналу.

Нагадаємо, лікарняних більше не буде, медреформа дійшла і до цього, готуйтеся до удару.

Як писала Politeka, лікар з Києва на своєму прикладі розкрила жахи медреформи.

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