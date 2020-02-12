Оргкомітет Міжнародного PR-Фестивалю визначив дату та місце проведення головної галузевої події року. 5 березня в Premier Palace (Київ) вчергове зберуться українські PR-професіонали, щоб обміркувати нагальні теми та поговорити про майбутнє

Вісімнадцятиліття Фестивалю – чудовий привід чесно порахувати ціну любові та лояльності аудиторій і з'ясувати, скільки ж насправді коштує примарна «безкоштовність» публічних комунікацій в еру всюдисущих цифрових медіа, моди на Telegram-канали, лідерів думок і користувацького контенту.

Як пише у своєму привітальному слові Олена Дерев’янко (голова Оргкомітету, віце-президент Української PR-Ліги, партнер Агентства PR-Service, д-р екон. наук): «Щоб яскраві проєкти, які створюють і зміцнюють цільову репутацію компаній, втілювалися в життя, потрібні ресурси. Не просто інтелектуальні, людські, організаційні, часові, а цілком земні (які за всім перерахованим стоять і коштують багато) – фінансові, що обчислюються в загальному (грошовому) еквіваленті. Дотримуючись цієї логіки, девіз Фестивалю-2020 ми сформулювали так: «А без грошей можна?» Блакитна мрія будь-якого замовника – безвитратний репутаційний менеджмент. Як у глузливій приказці, яка нас надихнула і є популярною серед підприємців: «З грошима кожен дурень зможе, а ти без грошей спробуй». Саме цю мрію-ілюзію ми будемо препарувати 5 березня зі смаком і предметно. Не тому, що не віримо в безоплатність пабліситі, силу лідерів думок, вірусний контент і PR-проєкти із zero-бюджетом. Усе це є, але як стихійний калейдоскоп чи разова феєрія, а не як комплексний бізнес-підхід. Ефективне управління репутацією – це складна і багатокомпонентна система, яка потребує ресурсної бази. І в остаточному підсумку навіть найощадливіший (lean) репутаційний менеджмент завжди можна оцінити в грошових знаках».

Отже, спікери та гості Фестивалю-2020 проведуть краш-тести ілюзії «безкоштовної» прямої комунікації бізнесу, брендів і лідерів з аудиторіями та стейхколдерами в новому цифровому комунікаційному середовищі, перенасиченому контентом і «фоновим шумом».

Виходячи з девізу XVIII Міжнародного PR-Фестивалю, опорними темами його програми цього року визначені:

⚐ Інвестиції в репутацію: скільки й куди спрямувати

⚐ Як ефективно фінансувати корпоративні PR-активності

⚐ Як поділити гроші між маркетингом і піаром на благо компанії

⚐ Як довести фінансовому директору, що гроші будуть витрачені не даремно

⚐ Новини зі світу PR-метрик і KPI: вимір ефективності в умовах турбулентності

⚐ Майбутнє українського інформпростору: нове законодавче регулювання й ініціативи

⚐ Репутація під ударом і прагматична антикриза

⚐ Інновації в ім'я ефективності: як мати користь від Telegram-буму, приручити USG-контент і одержати об'єктивну картину інфополя

⚐ Нові покоління — нове обличчя цільових аудиторій, феномен digital native стейкхолдерів

⚐ Сталий розвиток і екологічний хайп

На гостей Фестивалю-2020 чекає відкрите спілкування PR-професіоналів із різних галузей та з різним досвідом, знайомство з найяскравішими спікерами-практиками та кращими практик-кейсами, можливість зазирнути в недосліджені куточки PR-галузі та її найближче майбутнє.

А кульмінацією заходу стане вже традиційна церемонія нагородження найбільш престижними професійними преміями у сфері репутаційного менеджменту VI Національного рейтингу якості управління корпоративною репутацією «Репутаційні АКТИВісти».

Організаційний внесок цього року становить 3500 грн.

Реєстрація онлайн –

http://pr-festival.com.ua/ru/conditions

Партнери XIII Міжнародного PR-фестивалю: Global Spirits, АТБ, Henkel, MOLLY GREEN flor&design, Yves Rocher, Forward Bank, PepsiCo Ukraine, IQOS, Philip Morris Ukraine, група компаній PrintStoreGroup, European Business Association, American Chamber of Commerce, ТМ "SHNUROK".

Медіапартнери XIII Міжнародного PR-фестивалю: УНН, M!ND.ua, 112 канал, холдинг Znaj Media, delo.ua, MMR

ДОВІДКА

Міжнародний PR-Фестиваль — некомерційний професійний захід, який протягом багатьох років фінансується за принципом краудфандингу учасниками індустрії публічних комунікацій для обміну досвідом і кращими практиками. Плату за участь у повному обсязі спрямовують на покриття організаційних витрат.

Міжнародний PR-Фестиваль проводиться під егідою Української PR-Ліги з 2002 року і є найдовшим проєктом вітчизняної комунікаційної індустрії. Незмінний організаційний партнер — Агентство PR-Service.

Щорічно Фестиваль збирає 250–300 представників індустрії PR, IR, GR і SCR. Тут обговорюються ідеї та тренди, які незабаром стануть повсякденною практикою комунікацій. Раніше своїх представників на Фестиваль вже делегували флагманські компанії «Київстар», СКМ, Corum Group, Danone, Shell, Socar, «Концерн Галнафтогаз», «Запоріжсталь», Bayer, British American Tobacco, Imperial Tobacco в Україні, «Укртелеком», Ukrsibbank BNP Paribas Group, Unicreditbank, ПУМБ, «Вітмарк» (соки Jaffa й ін.), МХП, PepsiCo, Фонд Віктора Пінчука, Intel Ukraine, СК «Провідна», «Фокстрот», «Укргазвидобування», Bayadera Group, L’Oréal Ukraine, Maybelline New York, Nielsen, Starlight Media, «WOG-ритейл» і багато інших глобальних і національних бізнес-лідерів, а також їхні керівники.