В маріупольській маршрутці розгорівся скандал після того, як чоловік, претендуючи на безкоштовний проїзд, пред'явив кондуктору посвідчення учасника бойових дій

У свою чергу дівчина-кондуктор спробувала виставити його з салону, повідомляє сайт 0629 з посиланням на розповідь очевидців.

За їх інформацією, все відбулося в маршрутному таксі №112. Чоловік, зайшовши в салон і показавши посвідчення УБД, у відповідь почув від кондуктора крики й обурення. Дівчина заявила, що він може безкоштовно проїхати у тролейбусах, які їдуть за маршруткою, нехай виходить з салону і чекає на інший транспорт.

«УБДшників стало занадто багато», – видала вона.

Пасажири, які спостерігали картину, заступилися за захисника, на що кондуктор парирувала, що йому в місті нема чого робити, нехай йде і воює.

Така поведінка обурила маріупольців, оскільки вони не розуміють, як молода дівчина може так поводитися по відношенню до того, хто захищав країну від окупантів.

За словами директора департаменту транспорту Маріупольської міськради Василя Клата, в подібних випадках потерпілий повинен написати письмову скаргу, щоб на її підставі мерія могла притягнути до відповідальності або звільнити кондуктора.

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