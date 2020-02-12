Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розповів про подорожчання газу у січні для українців

Гончарук під час брифінгу 12 лютого заявив про те, що українцям доведеться заплатити більше. Прем'єр упевнений, що це не істотне збільшення. Про це пише Politeka.

"Зараз за підсумками січня, платіжка порівнянні з груднем буде трошки вище. З різних причин. Адже обсяг споживання збільшився, ціна на ринку зросла", - сказав Гончарук.

При цьому прем'єр додав, що в лютому ситуація повинна змінитися в кращу сторону. Також додав, що цієї зими українці мають менше витратити, ніж минулого.

"Вона буде нижчою, ніж у грудні. Зараз те, що ми бачимо, це те, що ціни на газ продовжують знижуватися. Ми це забезпечимо, щоб це було враховано в платіжці. Тобто в грудні вона була мінімальна, в лютому вона буде найнижчою за всю зиму", - сказав він.

Раніше ми повідомляли, що народний депутат від партії «Слуга народу» Ліза Богуцька вважає, що скасування комуналки для українців, яким виповнилося 80 років, – хороша ідея.

За її словами, опоненти запевняють, що такого не можна допускати ні в якому разі, оскільки тут же почнуться зловживання. Однак сама Богуцька вважає інакше.

Коментуючи той момент, що в такому разі до людей похилого віку переїдуть діти та онуки, які не бажають платити за комуналку, вона побачила в цьому суцільний позитив.

Повідомлялося, що озвучений прогноз щодо долі боржників за послуги ЖКГ в Україні.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко прокоментував ситуацію з боргами за комуналку в Україні.

"Значна частина цих боргів, приблизно 20-25%, або близько 15 млрд грн, – безнадійні, так як за ним минув строк позовної давності – три роки. Також є борги померлих людей, які проживали у неприватизованих квартирах, їх стягнути теж неможливо", - сказав фахівець.

Нагадаємо, тарифи довели до відчаю десятки тисяч жителів під Києвом

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