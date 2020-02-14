Ученые из Бразилии зафиксировали новый температурный рекорд в Антарктиде — температура воздуха впервые поднялась до 20,75 °C.

Об этом сообщает The Guardian.

Такую температуру зафиксировали 9 февраля на острове Сеймур. Ученые считают, что такая температура аномальная. Как пишет издание, пока Всемирная метеорологическая организация не подтвердила новый рекорд.

Ученые отметили, что замечают потепления на всех 23 участках в Антарктиде.

Ранее 6 февраля в Антарктиде на аргентинской базе «Эсперанса» зафиксировали температуру 18,3 °C — это был исторический рекорд.

Напомним, крупнейший в мире айсберг откололся от ледника в Западной Антарктиде. Сообщение об этом опубликовано на сайте проекта MIDAS британского Университета Суонси (Уэльс), ученые которого изучают изменения климата в Западной Антарктике и наблюдают за ледником Ларсена.​

Колоссальных размеров айсберг, именуемый А68, откололся от ледника еще летом 2017 года, но не двигался все это время.

Ученые отмечают, что это один из самых больших айсбергов за всю историю наблюдений. Его толщина достигает 200 метров, а зарубежные издания сравнивают его площадь с размерами штата Делавер (6500 кв. км) или с площадью, на которой могли бы разместиться два Люксембурга.

Некоторое время назад появились новости о радиации в Антарктиде, но источник не был известен, а было лишь предположение о том по какой причине в Антарктиде могла появиться радиация и почему она распространяется.

Для уточнения этих процессов ученые проанализировали данные об Антарктиде, и выяснить, что причиной высокой радиации может быть материковый разлом, который постепенно разрастается.

Разлом увеличивается примерно на один километр в длину ежегодно, что влияет на скорость таяния ледников, ведь в некоторых местах разлома температура достигает 180 градусов.

Напомним, погода резко ухудшится, аномальная зима снова ударит: «Не забывайте про…».

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