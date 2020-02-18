В Україні прийнято проводжати зиму і зустрічати весну з розмахом

Масляна, як і деякі інші свята, — це можливість як слід відпочити і погуляти перед постом, в даному випадку Великим. Цей тиждень насичений ще дохристиянськими традиціями та забавами, наприклад, спаленням опудала Масляної, об'єднанням млинцями, танцями і піснями.

Традиційно з 24 лютого в Україні стартує давньослов'янське свято — Масляна (також Масниця, Масляниця), яке закінчиться тільки 1 березня 2020 року, з прощеною неділею і настанням весни. Саме в цей період день порівнюється за тривалістю з ніччю, і починає все більше зростати. За легендами, Сонце, як джерело світла, перемагає сили темряви, змушуючи їх відступити, забравши з собою холод.

Масляні вірші, заклички, приказки, частівки та пісні вихваляють прихід весни і можливість як слід об'їстися млинців, вареників, сирників та інших ласощів. Цілий тиждень люди діляться приколами, танцюють і по максимуму радіють життю. Поздоровлення як ніколи різноманітні і наповнені давнім українським колоритом.

Привітання на Масляну у віршах

Основною тематикою Масничних віршиків і пісень є зустріч весни і проводи зими. Народ барвисто описує весь процес гулянь, смачні млинці, радість і щастя від майбутнього весняного тепла і сонця. Вітаючи один одного люди бажають тепла, щастя, доброго врожаю, досхочу наїстися млинців.

З Масницею солодкою вітаю я вас,

Пироги поїдати прийшов уже час.

Без млинців під маслом не провести зими,

На веселі танці та пісні, запрошуємо ми!

Привітання з Масляницею можна відправити через СМС або месенджер. Популярними є також прикольні картинки, жартівливі гіфки і пісеньки.

З Масницею вітаю!

Багато солодощів бажаю!

Щоб був завжди як той млинець -

Гарний та смачний — улюбленець!

Жартівливе веселе свято,

Веселощів та смакоти багато,

Всім удачі, щоб здійснювались бажання,

Прийміть щирі наші привітання!

Вірші можна вибирати коротенькі, для дітей краще смішні (варто відзначити, що дитячі вітальні вірші дуже подобаються і дорослим).

Бажаю вам щастя, і щоб не старіли,

На крилах любові по світу летіли.

На Масляну пузо вам наїдати,

Танцювати, сміятись і реготати.

Щедро Маснице ти нас пригощай!

Багато смачненького нам подавай.

Поки млинці тепленькі, розбирайте!

Та господарку хватили ви не забувайте.

Зародилася традиція святкувати Масляну в Україні, але з часом поширилася на сусідні країни. Так, з кожним поколінням свято доповнювався різними ритуалами, зароджувалися нові віршики, складалися пісні.

Будем Масляну стрічати,

Люту зиму проводжали.

Будуть танці, будуть співи

Та й млинці усім на диво.

Ой, яке ж то гарне свято

З ним дозвольте привітати!

Пісні на Масляну

Незважаючи на те, що святкують Масляну цілий тиждень, енергії людям цілком вистачає. Кожен день в будинках і на вулицях лунають пісні, жарти, байки та легенди.

Смачними млинцями,

Весну зустрінемо з вами.

Опудало Зими проведемо,

Млинців побільше спечемо.

Здрастуй, тепла Весна,

Чекали на тебе здавна.

Здрастуй, Червона Весна,

Мила, красива, рясна!

Ароматними млинцями,

Ми Весну прославим з вами.

Життя в природі розквітає,

Сонечко добро розкидає.

Скоро теплота прийде,

А зима у сон піде.

Ароматними млинцями,

Ми Весну прославим з вами.

Пісню вчити не обов'язково, можна роздрукувати її на аркушику, трішки потренуватися і представити публіці. Якщо є бажання виконати її з друзями і подругами, варто створити кілька примірників. При необхідності, можна внести свої корективи в текст.

Добра Масляна прийшла,

Ми тебе стрічаємо.

Добра казка нас знайшла,

В мед млинці мокаємо.

Масляна мила, смачна і красива,

Зиму ти швидше у сон проводжай.

Хай заметіль нестримна, жахлива,

Не псує усім нам урожай.

Співаймо гучніше, танцюймо жвавіше,

Щоб сніг аж розтанув від нас,

Хай буде крутіше, іще веселіше.

Вставаймо народ, гуляти вже час!

Масляні заклички

Серед дітей не так прийнято співати довгі пісні, як зачитувати красиві заклички. Це музично-поетичний твір невеликого розміру, який ґрунтується на віруванні в чарівну силу слова.

Масляна сніжок зі стріх струшує,

Весну теплу запрошує!

Як правило, заклички направляються небесним світилам, погодним явищам (дощь, сніг, вітер), урожаю, порам року і т.п. Так люди щось просять у природи, в даному випадку, це тепло, прихід весни.

Зима-Зима прекрасна,

Нехай прийде Весна ясна.

Тобі час вже спати,

Відпочивати, сил набирати.

Зі старослов'янських часів заклички багато в чому змінилися, але їх суть залишається незмінною. Сьогодні більшість таких творів створюється дітьми.

Хай радіє весь народ!

Заведемо хоровод!

Будемо тепло стрічати,

Масницею пригощати.

Придумати закличку можна і самостійно. Деякі батьки дають подібні завдання своїм дітям. Це розвиває креативність та почуття рими у малюків. Інші просять вивчити кілька таких закличок і зачитувати при гостях, створюючи при цьому казкову атмосферу свята.

З частуваннями до весни прийшли,

Щастя і радість принесли.

Зима люта закінчується,

Масляна починається.

Приказки про Масляну

Деякі приказки приходять до нас з сивої давнини, приносячи з собою дух традицій. Як правило, в приказках звучать заклики до дій, розкривається вся суть свят.

Без смачного млинця — це не масниця!

Млинець не клин, живіт не проколе.

Круглі млинці, немов колеса для Весни.

Смачні млинці і пристрасні поцілунки не люблять рахунку.

Навіть дуже холоднокровна людина не може встояти перед гарячими млинцями.

Ой на Масляну так гуділи, навіть на стелі млинці висіли.

Масляна не весь рік тривати буде.

Масляна приходить, теплоту з собою приводить.

Що це за млинець на Масляну без начинки.

Масляна на порозі, пора готуватися до смакоти.

Як масницю зустрінеш, стільки запасів їжі і залишиться.

Хто на масницю не наїсться, під час посту буде лікті кусати.

Частівки на Масляну

Невеликі красиві частівки зародилися на основі ігрових і танцювальних приспівок, хороводних пісень, весільних дражнилок. Такий спосіб особливо підходить для святкування Масляної, коли після святкового столу людей тягне потанцювати. Як правило, частівки співаються одна за одною, через що їх потрібно готувати заздалегідь і побільше.

Ми частівки вам співаємо,

Як ми Масляну чекаємо.

Сумуємо сильно по млинцям,

І по теплим літнім дням.

Для співу частівок люди грають імпровізовані мелодії, створювані з допомогою литаври, бандури, гармошки, сопілки і т.д.

Радісно танцюємо і стрибаємо,

На Масляну частівки співаємо.

Весну ми щасливо зустрічаємо,

Зиму з повагою проводжаємо.

Головне в таких пісеньках — це шалений заряд бадьорості, дотримання стабільного ритму, максимум позитиву і життєрадісності. Здавна люди вірили, що такі гуляння здатні на тривалий час відігнати злих духів від села і їх будинків.

Радіймо та співаймо люде,

Масляна до нас вже йде!

Всією душею її зустрічайте,

І млинцями смачними пригощайте!

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