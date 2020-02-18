Скандальний російський музикант Гарік Сукачов відзначився новим заявою
За його словами, Україну в майбутньому не чекає нічого хорошого, так як для її жителів герої — Степан Бандера і представники «СС».
Таке твердження він зробив на одному з російських телеканалів.
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"А що ми можемо зробити з Україною, де виросло суспільство, дітей виховали так, що для них Бандера - герой, есесівці - герої. Ні риса хорошого Україну не чекає. Скільки ми видряпувалися з цієї чеченської бійні, видерлися. Що у нас творилося! А у них ще гірше. У нас фашисти теж були і є досі, але їх дуже швидко загасили. А у них ними користуються", - стверджує він.
За його словами, винуватцями такого стали "ті, хто стоять зверху".
"Що накоїли зі своїм народом ті, хто стоять вгорі – ми всі кров'ю умиємося! Потрібен ворог – російська. Маячня. Але дітям не доведеш, вони виростуть з ворогом", – вважає музикант.
Раніше, російський актор і режисер Микита Міхалков вважає, що Україну можна повернути під вплив РФ тільки за допомогою військового конфлікту.
За його словами, саме Україна проводить агресивні дії в бік сусіда, хоча ніяких причин для цього немає.
Також, він розповів, що за роки незалежності в Україні виростили молодих людей, які проти союзу з РФ.
В той же час, режисер назвав українців і росіян братними народами. І зізнався, що любить і поважає громадян України.
Нагадаємо, Макаревич жорстко висміяв рай Путіна, відео нової пісні.
Як писала Politeka, Сукачов жорстко розсердився проти Макаревича з-за України.
Також Politeka писала, що Макаревич відверто розповів про свою «дружбі» з Кобзоном.