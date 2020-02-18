Скандальний російський музикант Гарік Сукачов відзначився новим заявою

За його словами, Україну в майбутньому не чекає нічого хорошого, так як для її жителів герої — Степан Бандера і представники «СС».

Таке твердження він зробив на одному з російських телеканалів.

"А що ми можемо зробити з Україною, де виросло суспільство, дітей виховали так, що для них Бандера - герой, есесівці - герої. Ні риса хорошого Україну не чекає. Скільки ми видряпувалися з цієї чеченської бійні, видерлися. Що у нас творилося! А у них ще гірше. У нас фашисти теж були і є досі, але їх дуже швидко загасили. А у них ними користуються", - стверджує він.

За його словами, винуватцями такого стали "ті, хто стоять зверху".

"Що накоїли зі своїм народом ті, хто стоять вгорі – ми всі кров'ю умиємося! Потрібен ворог – російська. Маячня. Але дітям не доведеш, вони виростуть з ворогом", – вважає музикант.