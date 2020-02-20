Одне з найкрасивіших і найглибше в Україні озеро Світязь ризикує повторити долю Аральського моря

Про те, що зміна клімату – це не щось абстрактне, а цілком реальна і відчутна проблема, на прикладі озера Світязь продемонстрував блогер Денис Казанський, передає Politeka.

На своїй сторінці у Фейсбуці він опублікував кілька фотографій, на яких показано, що відбувається з українською природною перлиною.

Лякаючі знімки неупереджено демонструють, що озеро стрімко висихає.

«Он там, де на фото парасольки і пірс, був берег. Узбережжя Світязя тепер місцями нагадує колишнє Аральське море, яке зараз майже повністю зникло. Вода відступила метрів на 50», – пише Казанський.

За його інформацією, минулого року через високу температуру повітря води з озера випарувалося більше, ніж надійшло. Ускладнюють і без того непросту ситуацію штучні озера, що риють підприємці біля плантацій лохини.

«Вони акумулюють воду, яка раніше надходила до Шацьких озер. У поєднанні з кліматичними факторами це вплинуло на рівень води», – пояснив автор.

Денис із сумом констатує той факт, що люди абсолютно не замислюються про загрози зміни клімату, оскільки у них є «важливіші справи».

Світязь – не лише найглибше, але і найбільше за площею озеро карстового походження в Україні. Воно входить до складу Шацького природного національного парку і разом з іншими озерами складає групу Шацьких озер. Площа озера Світязь становить 26,22 км². Довжина озера — 9,3 км, найбільша ширина — 4,8 км. Максимальна глибина — 58,4 м.

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