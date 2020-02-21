На Закарпатті розгорівся гучний скандал

Про це повідомив колишній командир роти батальйону Айдар, екс-нардеп Ігор Лапін на своїй сторінці в Facebook.

Так, на одному з сільрад Мукачівської ВІДГ з'явився прапор Угорщини.

"Ау, СБУ, Баканов. Ось, де чорти, ось таке було в Криму, тільки в інших кольорах, до 2014 року. Ану бігом, блд, на роботу. Сільрада Погоди, нинішня Мукачівська ВІДГ (був Мукачівський район, Закарпатська область. За Берегівський району таку майже скрізь", – повідомив Лапін.

Відзначимо, користувачі мережі також виступили проти розміщення іноземних прапорів на адміністративних будівлях в Україні.

Раніше повідомлялося, що кожен день викриваються все нові пастки для України. І остання з них – ніж з боку сусідньої Угорщини.

Так, спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін повідомив, що в Держдуму звернувся парламент Угорщини з проханням «об'єднати зусилля для того, щоб відстояти права меншин, в першу чергу на вивчення мови». У свою чергу Держдума закликала Європарламент, ОБСЄ і ПАРЄ вивчити ситуацію з правами нацменшин в Україні.

Мотиви такого вчинку угорців стали зрозумілі вже на наступний день. Як виявилося, Угорщина і «Газпром» обговорили нову газову угоду.

Таким чином, угорці і «ДНР» синхронно натиснули на Україну, засвоївши головний теза Путіна: «Там, де російська мова, там наша земля». Європі, поглинути яку мріє Росія, варто замислитися над тим, чому угорці не звернулися до Європарламенту, а саме в Держдуму.

Заявляючи про утиски угорської мови в Україні, Угорщина замовчує про те, скільки у них в країні українських шкіл, бібліотек, дитсадків, газет. Наприклад, у Росії у малих народів немає ні мови, ні «рідних» шкіл, нічого, зате є «великий і могутній російську мову».

Нагадаємо, Угорщина зробила гучну заяву по Україні: «справедлива автономія», деталі.

Як повідомляла Politeka, скандал розгорівся через українців в Угорщині, місцеві люті: «Не вам тут вирішувати…»

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