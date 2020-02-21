У Києві 22 лютого відбудеться приголомшлива культурна подія за підтримки «95 Кварталу»

Неповторна Прима-балерина Національного оперного театру ім. Шевченко Наталія Мацак та пекрасний соліст нідерландського національного балету Костянтин Ален за підтримки «95 Кварталу» представляють великі твори всіх часів і нардів «Пахіта» і «Шехерезада».

«Пахіта» – ключове досягнення великого композитора Людвіга Мінкуса та легендарного письменника Мігеля де Сервантеса. Вперше балет було поставлено в 1846 році. І з того моменту він підкорив найбільші світові концертні зали світу. А тепер Україна побачить цей скарб у сучасній постановці та виконанні неперевершених майстрів балету.

«Шехеразада» – це, з одного боку, класика балету: його прем’єра відбулась ще в 1910-му році в Парижі, на сцені «Гранд-опера», автор музикального супроводу – класик Римський-Корсаков. Але водночас це яскравий та еротичний твір. Світ арабських казок «1001 ніч» ще ніколи не вдавалося побачити так глибоко зсередини. Якщо ви хочете ввести дорогу вам людину у новий для неї світ балету, почніть з «Шехеразади». Після цього ви можете бути певними: балет стане її улюбленим мистецтвом!

Актори:

Наталія Мацак – заслужена артистка України, прима Національного академічного театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка. Наталія виступає в кращих залах Франції, Італії, Греції, Іспанії, Швейцарії, Америки, Китаю, Кореї, Індії та інших країн. Аншлаги вистав за участю Наталії можна пояснити її «фірмовою» легкою ексцентрикою в малюнку класичного танцю. Тобто класичний балет у її виконанні стає ближчим сучасному глядачу. Прима глибоко зворушує навіть тих, хто перший раз зазирнув у світ балету.

Constantine Allen – прем’єр Нідерландського Національного балету, лауреат «Youth American Grand Prix competition» (США, 2007), Гран-прі «Tanzolymp Competition» (Берлін, 2011), прем’єр «Stuttgart Ballet company» (Німеччина, 2014) та «Les Grands Ballets» (Канада, 2017-2018).