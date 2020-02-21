Актор Жерар Депардьє, який в 2013 році громадянство країни-агресора зробив скандальну заяву про Україну

Своїм "прозрінням" він поділився на кінофестивалі Baltic Pearl film festival в Ризі.



"Я люблю і Росію, і Україну, яка є частиною Росії", - заявив актор.

Крім того, він подякував Володимира Путіна, за те, що той допоміг йому зрозуміти "російську душу".

варто відзначити, що Депардьє подарували нерухомість в декількох містах РФ і практично зробили почесним громадянином країни.



Нагадаємо, Жерар Депардьє образився на французькі влади шість років тому. Тоді Франсуа Олланд запропонував запровадити в країні «податок на багатство». Два роки всі французи, які заробляли більше €1 млн в рік, повинні були платити до скарбниці 75% від всього доходу.

Ексцентричний актор стану втрачати не захотів. Він отримав російський паспорт і поміняв паризьку прописку на саранскую. А глава Чечні Рамзан Кадиров на радощах подарував Депардьє ще й п'ятикімнатну квартиру в Грозному.

Нагадаємо, Депардьє зрадив Путіна.

Також ми писали, що Депардьє потрапив у гучний інтим-скандал.

Ще politeka повідомляла, що Депардьє жорстко образив французів.