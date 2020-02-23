"Шкода, що у людей у голові сквозняк"

Громадяни України досі звикають до декомунізації свят, а 23 лютого (радянський День захисника Вітчизни) став справжнім випробуванням для українців

Як передає Politeka.net, у мережі спалахують суперечки між противниками "совка" та ностальгуючими за тим періодом.

Так, під постом користувача соцмережі Фейсбук Валерія Безлєпкіна, який мав необережність привітати друзів зі згаданим святом, розгорілися справжні баталії.

"Ви є опорою і захистом нашої Батьківщини, вносите неоціненний внесок в обороноздатність країни! Нинішнє покоління захисників гідно продовжує священні військові традиції своїх попередників... Багато хто з Вас, закінчивши службу в лавах Збройних Сил СРСР успішно освоїли цивільні спеціальності і своєю працею внесли великий вклад у розвиток економіки нашої країни...", - написав Безлєпкін.

Не згодні з думкою автора тут же відповіли, що вони думають про "СРСР, Путіна і вату".

"Триразове разнопротяжне – два коротких, одне довге Ура!!! Спасибі, Валера – Зі СВЯТОМ!😉" - "Ще один з безнадійно застряглих в еСеРеСеРі. "

"Живий ще совок і вата ніяк не пощезне... "сталін жів, вєрніте союз, путін прийді"... ви живете в Україні, то ж поважайте її закони і традиції!" - "ну слава Богу, а то думаю, громадяни патріоти зовсім перевелися 🙂"

"Ганьба радянській армії та її генералам"

"А 23 це незрозуміло що...навіть вихідним днем не був ніколи"

Не менш гарячі суперечки ведуться на сторінці політика Іллі Ківи.

"Ілля, ти не маєш відношення до нього. розгойдування або заказуха "

"23 лютого з ініціативи організації Humane Society International відзначають Міжнародний день стерилізації тварин. Збіг? Не думаю!)"

"Ілля, друже! Ось скажи мені, по-братськи, а« георгіївську »стрічку ти теж одягнеш?" - "Дурак..дураком з тією стрічкою носитися як дурень з ступою! Краще жити стали, як закон про декомунізацію прийнять ???"

"Шкода що у людей у голові сквозняк. Ета "краснаяармия" вчиняла терор в Україні, це покидьки і нелюди"

Раніше ми повідомляли, історія посварила Росію та Естонію. Зокрема, міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що рекомендує президенту країни Керсті Кальюлайд відмовитися від поїздки в Москву на 9 Травня, якщо їй надійде таке запрошення. За словами Рейнсалу, у 1944 році під час Другої світової війни армія СРСР окупувала, а не звільнила Естонію. При цьому саме запрошення з Росії ще не надходило.

Нагадаємо, опубліковані заборонені фото часів СРСР, правду не приховати: "Убогість і розруха"