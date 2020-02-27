Українцям розповіли, які нововведення на них чекають вже з 1 березня 2020 року

Про це пише Знай.

В першу чергу, українцям не варто забувати, що 2020 рік стане останнім "пільговим" роком пенсійного віку для жінок.

У 59,5 років на заслужений відпочинок зможуть піти тільки жінки, які народилися з 1 жовтня 1960 р. по 31 березня 1961 р.

Народжені пізніше можуть розраховувати на пенсію лише в 2021 р., тобто одночасно з чоловіками свого року народження.

З 1 березня планують підвищити розмір допомоги по безробіттю. Це рішення було затверджене Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Також на березень запланований новий перерахунок пенсій. Індексацію виплат можуть очікувати ті пенсіонери, які отримують виплати: за віком — 8,6 млн осіб (75,4%); по інвалідності — 1,4 млн осіб (12,8%); у зв'язку з втратою годувальника — 0,63 млн чоловік (5,7%); за вислугою років (медпрацівники, вчителі, які мають не менше 30 років стажу роботи за фахом) — 0,619 млн чоловік (5,4%), а також пенсіонери-військові і чорнобильці-ліквідатори.

Всім іншим варто очікувати загальнонаціональний перерахунок виплат.

Більш того, вже з 1 березня 2020 року українці зможуть їздити на територію країни-агресора лише за закордонними паспортами. Таким чином зменшується час проходження прикордонного контролю кожного громадянина, а дані з паспортів будуть прочитуватися спеціальними приладами.

2 березня українські банки почнуть надавати на своїх офіційних порталах вичерпну інформацію про послуги: повну вартість, комісію, умови дострокового повернення, можливі штрафи і так далі. Тобто, банківські послуги стануть набагато прозоріше.

А вже влітку повинні будуть з'явитися калькулятори для розрахунку витрат і доходів від послуг. Ці нововведення створені для зручності українців, які зможуть виважено підійти до вибору банку, а також оцінити переваги та недоліки пропонованих умов.

Також березень підготував українцям тривалі уїк-енди. У першому місяці весни ми будемо відпочивати аж 10 днів. Крім звичайних субот і неділь місяці нас чекає додатковий вихідний, адже Міжнародний день жінок випадає на неділю, і вихідний автоматично переноситься на понеділок.

Також ми розповідали про те, що в Україні можуть ввести накопичувальну пенсійну систему. Відповідний законопроект розгляне Рада.

При розробці документа виникали суперечки щодо того, будуть внески на другу пенсію примусовими і яку частину від зарплати вони складуть. Але зрештою, як зазначає експерт Олександр Панченко, був знайдений компроміс.

"Одна сторона пропонувала зробити такі внески є добровільними, інша - зробити такі платежі є обов'язковими і великими. Тому ми знайшли компроміс, який полягає в тому, щоб до цього процесу було залучено дві сторони: як працівник, так і роботодавець", - пояснив він.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат.

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